ضرورت تشکیل کمیته تقریب اقوام در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبانی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان ، برگزاری جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام را فرصت مناسبی برای تقریب و همگرایی اقوام برشمرد و خواستار استفاده از فضای جشنواره برای اشنایی با نهادها و تاسیسات مدنی و عرفی موجود در بین اقوام شد.

وی افزود: این نهادها می توانند در زمان وقوع مناقشات و حوادث ، قبل از ورود به دستگاه قضایی برای سازش بین طرفین وارد عمل شوند.

شعبانی پیشنهاد کرد: کیمته فرعی تقریب بین اقوام و فرهنگ ها ایجاد و در طول جشنواره به موازات حضور اقوام در استان جلسات تعامل و کارشناسی با حضور افراد تاثیرگذار استانی و خارج استانی هر قوم انجام شود.

وی افزود: نتایج و راهکارهای اجتماعی و فرهنگی هر قوم در چگونگی نزدیکی با اقوام دیگر بررسی و در پایان جشنواره در قالب میزگردی این نتایج ارائه شود.

در ادامه این نشست مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان با استقبال از این پیشنهاد، بر لزوم استفاده از نخبگان اقوام در غنای این طرح تاکید کرد.

قربان عباسی افزود: استمرار این طرح به بالا بردن امنیت عمومی استان و احساس امنیت در بین مردم به ویژه گردشگران کممک می کند.

سید حسین علوی مدیر کل کتابخانه های استان نیز خواستار ایجاد غرفه مربوط به کتاب های اقوام و فرهنگ های موجود در کشور و کتابخانه باز برای بازدید کنندگان با اولویت فعالیت مربوط به آشنایی با اقوام شد.

در استان گلستان، اقوام فارس شامل بومیان منطقه، مازندرانی ها و سیستانی ها، و سایر اقوام مانند ترکمن، ترک، بلوچ، کرد ، قزاق و .. به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند.