انتقاد از غربالگری شنوایی توسط افراد غیر متخصص

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا جعفری در آستانه روز ناشنوایان با بیان اینکه ارایه ابتدایی‌ترین تا پیشرفته‌ترین خدمات ارزیابی، تشخیصی و توانبخشی شنوایی به تجهیزات و دستگاههای مختلف وابسته است، گفت: این درحالیست که بیشتر این دستگاهها وارداتی بوده و از هزینه خرید بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: با در نظر گرفتن سایر هزینه‌های تاسیس مطب، برای اغلب فارغ التحصیلان شنوایی شناسی با وجود دارا بودن شرایط تاسیس دفتر کار، امکان شروع به کار وجود ندارد.

جعفری با اشاره به تاریخچه تشکیل انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، گفت: انجمن علمی شنوایی شناسی ایران از سال 1384 تحت نظارت کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت خود را آغاز کرده است. این انجمن با بیش از 2000 عضو از میان دانش آموختگان شنوایی شناسی، متولی ارایه خدمات به این گروه از متخصصین پیراپزشکی است.

وی ضمن توضیح عمده‌ترین مشکلات فارغ‌التحصیلان شنوایی شناسی کشور، بر لزوم تسریع در تایید تعرفه خدمات شنوایی شناسی که در دی ماه سال 1390، نهایی شده تاکید کرد و افزود: لازم است بررسی و تایید اصلاحیه آیین نامه تاسیس دفتر ارزیابی شنوایی شناسی که در آبان سال 1390 نهایی شده نیز سریعتر صورت گیرد.

جعفری بر لزوم حمایت از انجمنهای علمی در برگزاری همایشها و کنگره‌های علمی تاکید کرد و ادامه داد: لازم است انجمن‌های علمی برای برگزاری همایشها حداقل از نظر دسترسی رایگان یا با تخفیف ویژه به سالن‌های عمومی دانشگاهی و دولتی و امکانات آنها بهره‌مند شوند.

وی همچنین تصحیح نام رشته شنوایی سنجی به شنوایی شناسی در مراکز آموزشی، اداری، صدور کارتهای دانشجویی و هیئت علمی و... را خواستار شد و گفت: رشته شنوایی شناسی از جمله رشته‌های علوم پزشکی است که در آن ارایه ابتدایی‌ترین تا پیشرفته‌ترین خدمات ارزیابی، تشخیصی و توانبخشی شنوایی به بیماران، کاملا به تجهیزات و دستگاههای مختلف وابسته است. بیشتر این دستگاهها وارداتی است و هزینه خرید بالایی را به فارغ‌التحصیلان این رشته تحمیل می‌کند که با در نظر گرفتن سایر هزینه‌های تاسیس مطب، برای اغلب فارغ التحصیلان با وجود دارا بودن شرایط تاسیس دفتر کار، امکان شروع به کار وجود ندارد.

جعفری گفت: حمایت مالی از فارغ‌التحصیلان این رشته از طریق ارایه وام‌های کوتاه و بلند مدت می‌تواند در تاسیس دفتر ارزیابی شنوایی به ویژه برای دانش آموختگان جوان این رشته، کمک بزرگی محسوب شود.

وی افزود: برخی خدمات این رشته مانند غربالگری شنوایی در گروههای سنی مختلف به ویژه نوزادان و کودکان یا تجویز سمعک، توسط تخصص‌هایی غیر از شنوایی شناسی انجام می‌شود که ضرر چنین اقدامی از ابعاد مختلف، بیش از همه متوجه فرد و خانواده دریافت کننده آن خدمت است.

رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران از برنامه‌ریزیهای انجام شده برای برگزاری دوازدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران خبر داد و گفت: این کنگره 10 تا 12 اردیبهشت ماه سال آینده با دعوت از اساتید برجسته خارجی و با همکاری مراکز دانشگاهی، انجمنهای علمی و تخصصهای مختلف از جمله گوش، گلو و بینی، نوزادان و کودکان، اعصاب، گفتار درمانی، کار درمانی، سالمندی، علوم اعصاب، روانشناسی، علوم مهندسی پزشکی و پردازش سیگنال در سالن همایشهای رازی برگزار خواهد شد.