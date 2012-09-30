پیگیری رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان/ پیروزی سنه دژ و توقف امید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان شامگاه شنبه دو دیدار در سنندج برگزار شد و به دلیل عدم حضور تیم مبین بانه، دیدار این تیم با پیروزی کامیاران برگزار نشد.

در اولین دیدار این هفته شامگاه شنبه تیم سنه دژ از سنندج میزان شهرداری مریوان بود که بازی در پایان با نتیجه دو بر صفر به سود تیم میزبان به پایان رسید.

در این دیدار که در مجموعه ورزشی لشکر 28 پیاده کردستان برگزار شد، تیم فوتبال سنه دژ بازی را هجومی تر آغاز کرد و در نیمه اول به وسیله جبار حبیبی به گل اول بازی دست یافت و در نهایت نیمه اول این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید.

در نیمه دوم بازی با برخورد های بیشتری پیگیری شد و به همین دلیل یکی از بازیکنان تیم شهرداری مریوان اخراج شد و همین کار باعث شد تا سنه دژ بار دیگر بازی را در دست بگیرد و در اواخر بازی هم آرمین عزیزی موفق شد دومین گل تیم میزبان را به ثمر برساند.

با این بازی تیم سنه دژ از سنندج 27 امتیازی شد و بعد از ییروزی کامیاران که 31 امتیازی است در جایگاه دوم جدول رده بندی رقابت ها قرار گرفت.

در دیگر دیدار هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان دو تیم امید سنندج و پرسپولیس بیجار در مجموعه ورزشی استقلال سنندج به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.

در این بازی تیم فوتبال امید سنندج بازی را بهتر آغاز کرد و به همین دلیل در نیمه اول توانست به گل اول دست پیدا کند و قبل از سوت پایان بازی در نیمه اول بار دیگر تیم امید سنندج بر روی دراوزه تیم حریف حملاتی را انجام داد و بازی با نتیجه دو بر صفر به سود تیم میزبان پیگیری شد.

در نیمه دوم تیم فوتبال پرسپولیس بیجار بازی بهتری را ارائه کرد و به همین دلیل توانست یک گل به تیم حریف بزند و در حالی که بازی در حال اتمام بود که یک ضربه پنالتی به سود تیم بیجار اعلام شد و بازی در نهایت با نتیجه مساوی دو بر دو به پایان رسید.

در حالی که قرار بود دیدار دو تیم مبین بانه و پیروزی کامیاران در این هفته از رقابت های لیگ برتر برگزار شود که به دلیل عدم حضور تیم مهمان این بازی برگزار نشد.

در حال حاضر در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان تیم پیروزی کامیاران با 12 بازی و کسب 31 امتیاز در صدر جدول قرار داد و تیم سنه دژ از سنندج نیز با 11 بازی و کسب 27 امتیاز رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال کردستان تیم های امید سنندج، مبین بانه و پرسپولیس بیجار نیز در رتبه های سوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.