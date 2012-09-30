محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص مذاکراتش با باشگاه صنعت نفت آبادان اظهار داشت: برای من مایه افتخار است که از آبادان پیشنهاد داشتم و از این پیشنهاد به خود می‌بالم.

مایلی کهن خاطر نشان کرد: یکسری مذاکراتی با باشگاه صنعت نفت آبادان داشتم و نقطه نظرات خود را بیان کردم که قرار شد مسئولان این باشگاه به آن پاسخ بدهند.

وی با اعلام اینکه در تهران است، افزود: بهرحال یکسری شرایط را مسئولان باشگاه صنعت نفت مطرح کرده و یکسری مسائل را من با آنها در میان گذاشتم. خوشبختانه مذاکرات خوبی را داشتیم که طبیعتا باید طرفین شرایط را بررسی کرده و تصمیم بگیرند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در واکنش به این شایعه که از نظر مالی با باشگاه صنعت نفت آبادان به توافق نرسیده است، گفت: یقین بدانید رقم قرارداد من پایین‌تر از سقف قرارداد است.