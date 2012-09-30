  1. ورزش
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

مایلی‌کهن در گفتگو با مهر:

رقم پیشنهادی‌ام به نفت زیر سقف قرارداد است/ مذاکرات خوبی داشتیم

رقم پیشنهادی‌ام به نفت زیر سقف قرارداد است/ مذاکرات خوبی داشتیم

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان که گزینه اصلی برای نشستن روی نیمکت تیم صنعت نفت آبادان است، تاکید کرد رقم پیشنهادی‌اش به این باشگاه آبادانی برای مربیگری در تیم فوتبال صنعت نفت زیر سقف قرارداد است.

محمد مایلی کهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص مذاکراتش با باشگاه صنعت نفت آبادان اظهار داشت: برای من مایه افتخار است که از آبادان پیشنهاد داشتم و از این پیشنهاد به خود می‌بالم.

مایلی کهن خاطر نشان کرد: یکسری مذاکراتی با باشگاه صنعت نفت آبادان داشتم و نقطه نظرات خود را بیان کردم که قرار شد مسئولان این باشگاه به آن پاسخ بدهند.

وی با اعلام اینکه در تهران است، افزود: بهرحال یکسری شرایط را مسئولان باشگاه صنعت نفت مطرح کرده و یکسری مسائل را من با آنها در میان گذاشتم. خوشبختانه مذاکرات خوبی را داشتیم که طبیعتا باید طرفین شرایط را بررسی کرده و تصمیم بگیرند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در واکنش به این شایعه که از نظر مالی با باشگاه صنعت نفت آبادان به توافق نرسیده است، گفت: یقین بدانید رقم قرارداد من پایین‌تر از سقف قرارداد است.

کد مطلب 1708356

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