هفت کیلومتر از شبکه فرسوده آب در فردوس بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم توکلی، اظهارداشت: در حال حاضر 30 درصد از شبکه توزیع آب شهر‌ فردوس و اسلامیه فرسوده و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد.

وی میزان هدررفت آب در شهر فردوس را 26 درصد عنوان کرد و بیان داشت: در سال جاری با مدیریت تعدیل فشار، اصلاح شبکه ‌ها و انشعابات فرسوده، به روز کردن و کالیبراسیون کنتور چاه‌ های آب شرب میزان هدررفت آب در شهر فردوس نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه شهرهای فردوس و اسلامیه دارای 270 کیلومتر شبکه توزیع و 14 هزار مشترک خانگی، تجاری و صنعتی است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 200 فقره از انشعابات فرسوده مشترکان بازسازی و تعداد 300 دستگاه کنتور خراب نیز تعویض شده است.

توکلی عنوان کرد: در سال جاری هفت کیلومتر از شبکه توزیع فرسوده آب فردوس با اعتبار 220 میلیون تومان بازسازی و نوسازی شده است.

رشد 125 درصدی اعتبارات آبفای فردوس

مدیر آبفای فردوس گفت: اعتبارات اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک و دارایی به امور آبفای شهری فردوس نسبت به سال گذشته 125 درصد افزایش داشته است.

توکلی افزود: در سال جاری مبلغ 423 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک و دارایی و مبلغ 370 میلیون تومان نیز از محل اعتبارات ماده 12 به آبفای شهری فردوس اختصاص داده شده است.

وی همچنین از اجرای 14 کیلومتر خط انتقال فاضلاب شهری فردوس و اسلامیه خبر داد و اظهارداشت: پروژه فاضلاب شهری فردوس از شهریورماه سال 89 آغاز و تاکنون مبلغ 27 میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده است.

مدیر آبفای شهری فردوس مدت اجرای پروژه فاضلاب شهرهای فردوس، اسلامیه را هفت سال ذکر کرد و یادآور شد: طول خطوط اجرایی این پروژه 135 کیلومتر و اعتبار پیش‌ بینی شده برای اجرای آن نیز مبلغ 18 میلیارد تومان است که از محل اعتبارات ملی تامین می‌ شود.

تعویض کلیه کنتورهای خراب امور آب و فاضلاب نهبندان

سرپرست امور آب و فاضلاب نهبندان گفت: تعداد 165 مورد اتفاق در پنج ماهه امسال بر روی خطوط اصلی و فرعی شبکه و انشعابات رفع شده است.

علیرضا نخعی همچنین از تعویض تعداد 30 دستگاه کنتور خراب و 67 فقره بازسازی انشعابات فرسوده خبر داد و گفت: خوشبختانه در حال حاضر تعداد کنتورهای خراب امور صفر است.

سرپرست امور آب و فاضلاب نهبندان در پایان رفع سریع و به موقع حوادث را امری اجتناب نا پذیر در جهت کاهش هدر رفت آب ذکر کرد.