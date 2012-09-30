جمع آوری و حفظ آثار شهدا اقدامی ضروری در صیانت از ارزش های انقلاب است

سرهنگ عباس مطهری شامگاه صبح یکشنبه در جمع بیش از 50 نفر از راویان دفاع مقدس در محل کانون بسیج شاهرود با اشاره به این که در بحث جمع آوری خاطرات شهدا تنها به مصاحبه نمی توان اکتفا کرد، افزود: صحنه سازی جنگ با استفاده از صوت، فیلم، عکس، ماکت، حضور در جمع همرزمان و گفتگو و مذاکره بسیاری از خاطرات کمرنگ شده در ذهن رزمندگان را می تواند تداعی نماید.

وی یکی از برنامه های مهمی که در راستای حفظ ارزش های انقلاب و پاسداشت خون شهداست را بازخوانی عملیات هایی دانست که رزمندگان شاهرودی در آن حضور داشته اند و تاکید کرد: در تلاشیم این عملیات ها و رزمندگان حاضر در آن ها را شناسایی نموده و با باز سازی صحنه های عملیات حداقل تا 100 عملیات را بازخوانی نماییم.

فرمانده سپاه شاهرود با اشاره به تلاش انجمن راویان شهرستان شاهرود در زمینه کارنامه سازی برای هر عملیات خاطر نشان کرد: با کمک راویان عزیز در صدد هستیم این کارنامه های عملیاتی را در قالب کتاب، عکس، فیلم، صوت، کالک، ماکت و ... تهیه کرده و در بازخوانی های هر عملیات به صورت عملی از آن ها استفاده نماییم.

مرکز انیمیشن سپاه شاهرود یکی از موفق ترین مراکز انیمیشن ایران



مطهری مرکز انیمیشن سپاه شاهرود را یکی از قویترین مراکز انیمیشن سازی ایران معرفی کرد و تصریح نمود: این مرکز یکی از ده مرکز انیمیشنی است که در کشور به ثبت رسیده و اقدامات خوب و کارهای قوی و مناسبی را تاکنون ارائه داده است.

وی ضمن بیان اهمیت آموزش در سنین ابتدایی و راهنمایی و نهادینه کردن فرهنگ ایثار شهادت در ذهن و روح نوجوانان و جوانان این مرز و بوم عنوان کرد: در این راستا در تلاشیم برای آموزش به این قشر از روش های تصویری چون پرده خوانی استفاده نماییم و با این روش عملیات ها را برای خردسالان در مهدهای کودک و سنین ابتدایی بازگو کنیم.

نسل آینده نباید به سمت اهداف و افکار شیطانی دشمن کشیده شود

مطهری ضرورت آموزش به کودکان و نوجوانان را یاد آور شد و اظهار داشت: بالاخره همه اهالی جنگ روزی از میان ما خواهند رفت نباید بگذاریم نسلی که نه انقلاب نه جنگ را حتی به اندازه ذره ای درک نکرده اند در اثر نا آگاهی تمام تلاش ها، شهادت ها، ایثارگری را نادیده بگیرند و به سمت اهداف و افکار شیطانی دشمن کشیده شوند.

فرمانده سپاه شاهرود افزود: دشمن سعی دارد نسل جوان ما را تحت تاثیر قرار دهد، سخیف ترین محتوا را در زیباترین ویترین ها به خورد جوانان ما می دهد، باید کاری کرد، باید تلاش ها و رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه داشت، ما هم باید بهترین محتوا را در زیباترین ویترین ها در اختیار جوانان و نوجوانان خود بگذاریم که آن ها حق انتخاب داشته باشند.

عدم همکاری برخی رزمندگان برای بازسازی صحنه ها و خاطرات جنگ

وی یادآور شد: جوانان ما اکنون دست بازی برای انتخاب ندارند، دشمن آلوده ترین تغذیه ها را در قالب زیباترین خوراک در اختیار جوانان ما گذاشته ولی ما نتوانستیم بهترین خوراک ها را با زیباترین منظر در اختیارش بگذاریم تا بتواند بین آن دو انتخاب نماید.

مطهری با گله از رزمندگانی که حاضر به همکاری و کمک به بازسازی صحنه ها و خاطرات جنگ نیستند، گفت: هر زمان وظیفه ای متوجه تک تک ماست، آن دوران باید می جنگیدیم و این دوران باید ارزش های جنگ را احیاء نمائیم، رزمندگان گمان نکنند وظیفه خود را انجام داده اند و تمام، الان وظیفه ما سنگین تر است.

ایجاد یک وحدت رویه در امر روایتگری جنگ



مسئول انجمن راویان شهرستان شاهرود نیز با اشاره به دوره های آموزشی برگزار شده برای راویان در سال های 89 و 90 تصریح کرد: 60 درصد راویانی که سال گذشته با کاروان های راهیان نور اعزام شدند با هماهنگی انجمن بوده و امیدواریم این آمار امسال افزایش یابد.

حجت بابا محمدی تاکید کرد: قبل از ساماندهی و آموزش راویان متاسفانه معلومات داوطلبین روایتگری در یک سطح نبود، برنامه مدونی برای سخنان خود نداشتند و همچنین محتوای موضوعات وحدت رویه نداشت، ولی امروز ما با آموزش های هر چند اندک یک وحدت رویه در امر روایتگری ایجاد کرده ایم.

روایت گری تنها سخن از جبهه، جنگ و خاطره گویی نیست

وی ضمن بیان این مطلب که راویان گاهی باید مسائل تخصصی از جنگ را بدانند و خیلی مسائل را به صورت علمی پاسخ بگویند، گفت: در تلاشیم از طرق مختلف از جمله انتشار گاهنامه و بروشور و ... موضوعات و اطلاعات علمی راویان را ارتقا دهیم.

مسئول انجمن راویان شهرستان شاهرود با اشاره به این که روایت گری تنها سخن از جبهه، جنگ و خاطره گویی نیست عنوان کرد: گاهی مسائل علمی بیان می شود، گاهی نیاز به مناظره است و در همه این موارد داشتن معلومات و کلام شیوا، رسا و اقناع کننده ضروری است.

روایت گری نوعی تعلیم و تربیت است



بابا محمدی روایتگری را نوعی تعلیم و تربیت دانست و خاطر نشان کرد: این کار، یک نوع آموزش است و آموزش نیاز به مطالعه، معلومات، علم و آگاهی دارد.

مسئول انجمن راویان شهرستان شاهرود در پایان اظهار داشت: در تلاشیم راه های موفقیت شهدا، کاربرد معنویت در جنگ، خاطرات سربازان عراقی که مقابل ایرانیان می جنگیدند در باره جنگ، رزمندگان ایرانی و ... را نیز وارد بحث روایتگری کرده و آن ها را به بهترین نحو ممکن به مخاطبان خود منتقل نماییم.