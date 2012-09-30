  1. اقتصاد
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

درباره فساد بزرگ بانکی؛

دو عضو هیات مدیره بانک ملی احضار شدند

دو عضو هیات مدیره بانک ملی احضار شدند

سایت "اقتصادایران آنلاین" از احضار دو عضو هیئت مدیره بانک ملی در راستای فاز جدید بررسی پرونده فساد بزرگ بانکی در ماه‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اقتصادایران آنلاین، فساد بزرگ بانکی که شهریورماه سال گذشته زلزله در اقتصاد ایران به پا کرد، هنوز پس لرزه‌های آن ادامه دارد.

 وقوع این فاسد بزرگ که در مرحله نخست به فرار مدیرعامل بانک ملی از کشور و صدور حکم اعدام و حبس ابدا برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده منجر شد، در فاز دوم در مراحل بررسی‌های بیشتر قرار دارد. برهمین اساس، اخیرا دو عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در ارتباط این فساد عظیم به مراجع ذی‌ربط احضار شده‌اند.

سایت اقتصادایران آنلاین (eghtesadeiranonline.com) اخیرا به صورت رسمی آغاز به کار کرده است. در این سایت اقتصاد به 11 بخش تقسیم بندی شده و قیمتها نیز در 11 گروه کالایی به صورت لحظه‌ای اعلام می‌شود.

کد مطلب 1708362

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