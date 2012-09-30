اردبیل رتبه سوم کشوری در احساس امنیت/ برگزاری نمایش اقتدار

ابراهیم کریمخانی به مناسبت هفته نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احساس امنیت بالا در استان تصریح کرد: استان اردبیل یکی از استانهای امن کشور است و این احساس امنیت با مشارکت مردم و پلیس به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه نباید به خاطر احساس امنیت در اردبیل از مسائل امنیتی غافل شد، افزود: نباید اینطور فکر کنیم که چون اردبیل یکی از استاندارهای امن کشور است، بنابراین اتفاق خاصی در مسائل امنیتی به وجود نمی آید چون دشمنان جاهایی را برای انجام عملیات انتخاب می کنند که توجه مردم در آن منطقه به مسائل امنیتی کمتر است.

کریمخانی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی پلیس از سه رکن تشکیل شده است، اضافه کرد: یکی از ارکان سرمایه اجتماعی پلیس، ارتباط مردم با پلیس و ارتباط پلیس با مردم است و باید تعامل مردم و پلیس بیشتر شود و وقتی ارتباط بیشتر شود احساس امنیت در سطح جامعه و استان افزایش می یابد.

فرمانده انتظامی استان دومین رکن سرمایه اجتماعی پلیس را اعتماد مردم به پلیس برشمرد و ادامه داد: تا زمانی که اعتماد به وجود نیاید و مردم در عملیات پلیسی مشارکت نکند احساس امنیت به وجود نمی آید اما اعتماد مردم و مشارکت با پلیس نظم و امنیت پایدار را در جامعه به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه امنیت سومین مقوله سرمایه اجتماعی پلیس است، متذکر شد: تولید امنیت در جامعه و آرامش مردم اصلی ترین سرمایه اجتماعی پلیس است که فقدان این سرمایه اجتماعی برای پلیس بسیار شکننده خواهد بود

کریمخانی با بیان اینکه وجود سه رکن سرمایه اجتماعی امنیت پایدار را به وجود می آورد، گفت: اگر این سرمایه ها نباشند سازمانهای نظامی به تنهایی نمی توانند آرامش ایجاد کنند یا اگر هم ایجاد کنند هزینه بسیار بالا و امنیت مقطعی به وجود می آورند.

مردم اردبیل بیشترین تماس را با پلیس دارند

فرمانده انتظامی استان همکاری با مراکز فرهنگی، علمی و سیاسی را افتخاری برای پلیس دانست و تصریح کرد: پلیس بر خود می بالد که در این مراکز با مردم و از نظرات مردم استفاده می کند.

وی با اشاره به سطح تماس مردم با پلیس افزود: مردم بیشترین ارتباط را با پلیس و نیروهای انتظامی دارند که این اندازه ارتباط در هیچ یک از سازمانها و نهادها دیده نمی شود.

کریمخانی از تغییر شکل جرایم در سطح استان اردبیل خبر داد و اضافه کرد: جرایم در استان اردبیل از شکل فیزیکی و سنتی به شکل اینترنتی و سازمانی تغییر یافته که پلیس فتا با همکاری مردم عملیات مختلفی را در این زمینه انجام داده است.

نمایش اقتدار در اردبیل برگزار می شود

فرمانده انتظامی استان با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی از هشتم مهر ماه گفت: همه ساله هفته نیروی انتظامی از 14 مهر ماه شروع می شد که این هفته از امسال به هشتم تا 14 مهر ماه تغییر یافته است.

وی با بیان اینکه امسال بت توجه به نامگذاری سال شعار "سرمایه اجتماعی اساس کار پلیس" برای هفته نیروی انتظامی انتخاب شده است، افزود: برای مبارزه با جرم و بزه در جامعه زیرساختهایی لازم است تا شعار پلیس به صورت کاربردی در جامعه عملیاتی شود.

عضو شورای تامین استان با اشاره به نامگذاری روز هشتم مهر ماه و اولین روز هفته نیروی انتظامی به "پلیس، قانون، اقتدار و انظباط" اضافه کرد: در این روز صبحگاه مشترک و نمایش اقتدار در اردبیل برگزار شد تا توان عملیاتی یگانهای ویژه در استان به نمایش گذاشته شود.

وی انظباط را یکی از راه های رسیدن به اقتدار دانست و ادامه داد: برای رسیدن به اقتدار باید انظباط را در کارهای پلیس افزایش دهیم که این کار از برنامه های پلیس در سالهای مختلف است.

فرمانده پلیس استان از نامگذاری دومین روز هفته نیروی انتظامی به نام "پلیس، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی" خبر داد و گفت: پلیس برای انجام عملیاتهای مختلف نیازمند مشارکت اقشار مختلف مردم است تا میزان موفقیت خود را بالا برد.

کریمخانی سومین روز هفته نیروی انتظامی را "پلیس، دانش و فناوری" دانست و تصریح کرد: پلیس دانش بنیان یکی از برنامه های نیروی انتظامی است و می خواهد برای این کار سطح علمی و فنی نیروهای انتظامی را بالا برد و در این روز نمایشگاه تخصصی شهرک آموزش ترافیک در مجتمع شورابیل برگزار می شود.

عضو شورای تامین استان از نامگذاری چهارمین روز هفته نیروی انتظامی به "پلیس، کارآمدی و پاسخگویی" خبر داد و افزود: پلیس موظف به پاسخگویی است و هیچ واحدی حق ندارد از پاسخگویی خودداری کند.

همایش همیاران پلیس در اردبیل برگزار می شود

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پنجمین روز هفته نیروی انتظامی به "پلیس، رسانه و پیشگیری اجتماعی" نامگذاری شده است، اضافه کرد: انتقال مسائل تبلیغاتی و اخبار صحیح پلیس به مردم از اهداف پلیس بوده و پلیس خبرنگاران را همسنگران خود می داند که باید واقعیتها را به مردم برسانند.

وی از برگزاری همایش همیاران پلیس در اردبیل خبر داد و گفت: این برنامه در سالن همایشهای نیروی انتظامی برگزار می شود و علاوه بر آن همایش راهوران محله نیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی در اردبیل برگزار خواهد شد.

کریمخانی با اشاره به ششمین روز هفته نیروی انتظامی به نام "پلیس، ولایت مداری و فداکاری" ادامه داد: نیروی انتظامی به دور از سیاستهای حاشیه ای اطاعت و پیرووی از فرمانده کل قوا را سرلوحه خود قرار داده و در مسیر ولایت حرکت می کند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه هفتمین روز هفته نیروی انتظامی به نام " پلیس، جامعه و پاسداری از ارزشها" خبر داد و تصریح کرد: جامعه ایرانی یک جامعه ارزشی است و پلیس موظف به برخورد و جلوگیری از هرگونه ضربه به ارزشها است.

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گفتگو: توحید مهدوی