مصر اهانت کنندگان به پیامبر اسلام (ص) را محاکمه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دادگاه استیناف قاهره شب گذشته 21 اکتبر (30 مهر) را به عنوان نخستین جلسه محاکمه 8 تن از متهمان توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) تعیین کرد.

این محاکمه در دادگاه جنایی جنوب قاهره و به صورت غیابی انجام خواهد شد. دادستانی کل تمامی 8 نفر را که در آمریکا اقامت دارند به ارتکاب جنایتی که به میهن، استقلال و سلامت کشور آسیب می رساند و توهین به دین مبین اسلام محسوب می شود متهم کرده است که طبق قانون مصر مجازات آن اعدام است.

شایان ذکر است اخیرا پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا که کارگردانی و برخی عوامل تولید آن برعهده مصری های مهاجر در آمریکا بود، موجی از خشم را در کشورهای اسلامی به راه انداخته است.