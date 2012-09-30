این بازیگر، کارگردان و مترجم باسابقه و شناخته شده تئاتر ایران درباره فعالیت خود در عرصه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: محمد چرمشیر در حال نگارش متنی است که به زودی تمام میشود. قصد دارم این اثر نمایشی را روی صحنه ببرم و خیلی دوست دارم که اجرای آن در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر باشد.
روستا درباره حمایت از تولید و اجرای این اثر نمایشی افزود: قولهایی از ادارهکل هنرهای نمایشی برای حمایت از تولید و اجرای نمایش به من داده شده است که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.
همسر زندهیاد حمید سمندریان، درباره گروه بازیگری و عوامل این اثر نمایشی گفت: هنوز بازیگران این نمایش مشخص نیستند اما کیومرث مرادی بهعنوان مدیر اجرایی، محمدرضا حسینزاده بهعنوان مدیرتولید و همایون غنیزاده به عنوان مشاور هنری با من همکاری دارند.
هما روستا پیش از این نمایشهایی نظیر "سانتاکروز" و "آنتیگونه در نیویورک" را در مقام کارگردان به صحنه برده است. وی همچنین در نمایشهایی همچون "مردههای بیکفن و دفن"، "بازی استریندبرگ" و "مرغ دریایی" از آثار استاد حمید سمندریان به ایفای نقش پرداخته است.
"مسافران"، "تمام وسوسههای زمین"، "پرنده کوچک خوشبختی" و "از کرخه تا راین" از جمله آثار سینمایی هستند که روستا در آنها در مقام بازیگر حضور داشته است.
هما روستا قصد دارد نمایشنامهای که نگارش آن توسط محمد چرمشیر در حال انجام است را سال جاری در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد.
این بازیگر، کارگردان و مترجم باسابقه و شناخته شده تئاتر ایران درباره فعالیت خود در عرصه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: محمد چرمشیر در حال نگارش متنی است که به زودی تمام میشود. قصد دارم این اثر نمایشی را روی صحنه ببرم و خیلی دوست دارم که اجرای آن در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر باشد.
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