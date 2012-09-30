این بازیگر، کارگردان و مترجم باسابقه و شناخته شده تئاتر ایران درباره فعالیت خود در عرصه کارگردانی تئاتر در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: محمد چرمشیر در حال نگارش متنی است که به زودی تمام می‌شود. قصد دارم این اثر نمایشی را روی صحنه ببرم و خیلی دوست دارم که اجرای آن در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر باشد.



روستا درباره حمایت از تولید و اجرای این اثر نمایشی افزود: قول‌هایی از اداره‌کل هنرهای نمایشی برای حمایت از تولید و اجرای نمایش به من داده شده است که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.



همسر زنده‌یاد حمید سمندریان، درباره گروه بازیگری و عوامل این اثر نمایشی گفت: هنوز بازیگران این نمایش مشخص نیستند اما کیومرث مرادی به‌عنوان مدیر اجرایی، محمدرضا حسین‌زاده به‌عنوان مدیرتولید و همایون غنی‌زاده به عنوان مشاور هنری با من همکاری دارند.



هما روستا پیش از این نمایش‌هایی نظیر "سانتاکروز" و "آنتیگونه در نیویورک" را در مقام کارگردان به صحنه برده است. وی همچنین در نمایش‌هایی همچون "مرده‌های بی‌کفن و دفن"، "بازی استریندبرگ" و "مرغ دریایی" از آثار استاد حمید سمندریان به ایفای نقش پرداخته است.



"مسافران"، "تمام وسوسه‌های زمین"، "پرنده کوچک خوشبختی" و "از کرخه تا راین" از جمله آثار سینمایی هستند که روستا در آن‌ها در مقام بازیگر حضور داشته است.