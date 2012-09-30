60 قهوه خانه و سفره خانه سنتی غیرمجاز ساری پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی اکبر رضایی صبح یکشبه در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان ساری در مصلی نماز جمعه ساری افزود: نیروی انتظامی با شناسایی این واحدها، مقدمات صدور مجوز قانونی فعالیت این واحدها را فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی مازندران با تشکیل کانکس های پلیس 110 در میادین مختلف مرکز شهر ساری در جهت ارتقا شاخص امنیتی ساری اقدام کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری با اشاره به اینکه مرکز مازندران دارای 512 هزار نفر جمعیت است، تصریح کرد: 50.2 درصد جمعیت در شهرها و 49.8 درصد در روستاها زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه شش ایستگاه پلیس کانکس 110 در میادین اصلی شهر ساری در سالجاری استقرار یافته است، یادآور شد: ناجا با تشکیل پلیس 110، پلیس را به خانه مردم هدایت کرده است.

رضایی با اعلام اینکه مردم هنوز از فعالیت های پلیس 110 آگاهی کافی ندارند و برای ماموریت های غیرضرور ماموران 110 را فرامی خوانند، افزود: پلیس 110 برای ماموریت های خشن و نزاع ها سازماندهی شده است.

رضایی راد، بخشدار مرکزی شهرستان ساری در ادامه با اشاره به اینکه حفظ امنیت و آرامش در جامعه بسیار حائز اهمیت است، هفته نیروی انتظامی را بر سبزپوشان این نیرو تبریک گفت.

وی با بیان اینکه هیچ نعمتی در جامعه بهتر از امنیت برای بشریت نیست، افزود: دشمن می خواهد از طرق گوناگون امنیت و آسایش را از شهروندان سلب کند.

بخشدار مرکزی شهرستان ساری با اعلام دشمن از طریق جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی در افکار جوانان رسوخ پیدا کرده است، اظهار داشت: استکبار با اشاعه ابتذال، فرهنگ بی بندباری و اسلام هراسی می خواهد اعتقادات جوانان را از ولایت فقیه و ارزشهای اسلامی بزداید.