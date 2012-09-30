  1. سیاست
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی با حضور رئیس جمهور آغاز شد

مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی با حضور رئیس جمهور آغاز شد

در دومین روز از هفته نیروی انتظامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان در بیست و نهمین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز یکشنبه آغاز شده است، وزیر کشور فرمانده کل نیروی انتظامی و وزیر دفاع رئیس جمهور را همراهی می کنند.

رئیس جمهور در بدو ورود  با  حضور در یادمان شهدای گمنام یاد وخاطره آنها را گرامی داشت.

بنا براین گزارش در بیست و نهمین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی سوگندنامه دانشجویان قرائت خواهد شد و رئیس جمهور با اهدای لوح از اساتید و دانشجویان نمونه این دانشگاه تجلیل خواهد کرد. اهدای سردوشی از دیگر برنامه های این مراسم است.

به گزارش مهر، در بیست و نهمین مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی قرار است اجرای حرکت های رزمی، راپل و مانور عملیات مقابله با سایبری برگزار شود.

در پایان این مراسم یگانهای نیروی انتظامی از مقابل جایگاه رژه خواهند رفت.

کد مطلب 1708372

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