رتبه ایران از نظر داشته های فرهنگی، تاریخی مستند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیم پور دبیر همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار ، عدم اتکا به درآمدهای نفتی که امروز در سالن همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است گفت: حدود 225 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که بیش از 70 درصد مقالات از سوی اساتید دانشگاهی نوشته شده بود. امروز در این همایش 15 مقاله علمی در ارتباط با موضوع همایش ارائه می شود.

وی گفت: شکی نیست که ایران از نظر داشته های فرهنگی و طبیعی و انسان ساز جزء برترین هاست. این جزو افتخارات ما است که بگوییم برترین هستیم اما باید بدانید اگر قرار است در حوزه صنعت گردشگری روی پای خود بایستیم باید از این داشته ها بهترین استفاده را ببریم و زمانی این داشته ها دارای ارزش خواهند شد که آنها را به پکیج های سفر تبدیل کنیم.

رحیم پور گفت: در کشور بیش از 4 میلیون بیکار داریم که سالی 700 هزار نفر به آن اضافه می شود هیچ راهی نداریم مگر اینکه به سمت توسعه گردشگری برویم.

وی گفت: ما یادمانهای فرهنگی زیادی داریم که از پیشینیان برای ما به ارث رسیده است و همه افتخار ما یک سری از امکانات نیز خدادادی است. باید تلاش کنیم که با استفاده از این داشته ها تصویر ایران را در جهان تغییر دهیم.