به گزارش خبرگزاری مهر، حضور آزاد و فرنگی کاران ملی پوش کشورمان در مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می گیرد که قرار است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر فردا (دوشنبه) از المپیکی‌های کشتی ایران تقدیر ‌کند.

بدین ترتیب مسئولان فدراسیون کشتی، اعضای کادر فنی و اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در المپیک لندن، عصر فردا راهی مجلس شورای اسلامی می‌شوند تا با لاریجانی دیدار کنند. قرار است ریاست مجلس شورای اسلامی ضمن دیدار و گفتگو با کشتی گیران المپیکی‌ ایران از این مدال ملی پوشان تجلیل و قدردانی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از اعزام کاروان کشتی ایران به بازیهای المپیک 2012 لندن نیز با حضور در اردوی آماده سازی آزاد و فرنگی کاران ملی پوش در جریان تلاش و تمرینات آنان قرار گرفت.