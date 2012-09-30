سقوط اتوبوس به دره در دیلم/ مصدومیت 18 نفر

شهریار گله گیر در گفتگو با خبرنگار مهر به جزیئیات این حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: با اعلام خبر واژگونی اتوبوس، نیروهای امدادی اورژانس دیلم بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه در این سانحه 18 نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح شدند، بیان داشت: با تلاش نیروهای امدادی و آمبولانس های پایگاه هلال احمر عامری، سردشت زیدون و خواجه خضر 14 نفر از مجروحین حادثه به بیمارستان دیلم و چهار نفر به بیمارستان بهبهان منتقل شدند.

مسئول دفتر پرستاری بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج) دیلم در این ارتباط گفت: پس از انتقال مجروحین به اورژانس بیمارستان شش نفر به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.

مرجان ملاح اضافه کرد: شش نفر از مجروحین که نیاز به درمان و مراقبت بیشتر داستند به بوشهر، یک نفر به گناوه و یک نفر به بهبهان منتقل شدند.

وی افزود: بیشتر مجروحین از سرعت بالای راننده در حین رانندگی شاکی بودند و احتمالا همین سرعت زیاد منجر به واژگونی اتوبوس و سقوط به دره شده است.

این اتوبوس به همراه 32 سرنشین از همدان عازم بوشهر بوده است.