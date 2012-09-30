کاهش 11 درصدی صادرات چمدانی در اردبیل/افزایش 27 درصدی ترانزیت

صدیف بیگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: صادرات چمدانی استان در شش ماه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه در سال 90 از نظر وزنی هشت درصد و از نظر ارزش 11 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به میزان ترانزیت از گمرکات استان افزود: میزان ترانزیت از گمرکات استان در شش ماهه اول سال گذشته 358 میلیون دلار بوده که این مقدار در نیمه اول امسال به 454 میلیون دلار افزایش یافته که نشان از رشد 27 درصد ترانزیت استان است.

دبیر کارگروه توسعه تجارت خارجی استان همچنین از صدور و تمدید کارت بازرگانی 72 نفر در شش ماه گذشته خبر داد و اضافه کرد: در شش ماه گذشته نزدیک 250 نفر صادر کننده در سی دی صادرکنندگان کشور ثبت شده که نسبت به سال قبل 225 درصد افزایش نشان می دهد.

نمایشگاه اختصاصی ایران در باکو برگزار می شود

بیگ زاده با اشاره به برگزاری جلساتی برای هدفمندی صادرات استان اردبیل ادامه داد: در این جلسات زمینه های اولیه توسعه صادرات استان مورد بررسی قرار گرفته است تا از طریق برگزاری نمایشگاه در کشورهای دیگر و معرفی کالاهای استان در این کشورها میزان صادرات استان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه چهار کشور هدف اصلی صادرات استان هستند، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم امسال نمایشگاه کالاهای استان در شهر باکو جمهوری اذربایجان برگزار می کند.

معاون توسعه بازرگانی خارجی صنعت، معدن و تجارت استان گرجستان را دیگر کشور هدف صادرات استان اردبیل دانست و افزود: زمینه های مساعد برای ایجاد پاویون تخصصی با محوریت محصولات کشاورزی در شهر باتومی گرجستان ایجاد می شود.