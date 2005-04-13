سوسن تسليمي با " اسطوره ي مهر " به نمايشگاه كتاب مي آيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب اسطوره ي مهر ؛ زندگي وسينماي سوسن تسليمي ، به قلم بيتا ملكوتي در 416 صفحه توسط نشر ثالث منتشر شده است .

كتاب اسطوره ي مهر ، در 9 فصل به يررسي زندگي هنري وآثار سوسن تسليمي پرداخه است . در اين كتاب روزشمار زندگي ، تحليلي اجمالي بر 6 فيلم سينمايي كه تسليمي در ان ايفاي نقش كرده است ، گزيده حرف هاي هنرمند ، تسليمي از نگاه ديگران ( رضابابك ، بهرام بيضايي ، پرويز پورحسيني ، امين تارخ ، علي ژكان ، داريوش فرهنگ ، محمد علي نجفي ، حسين محجوب و...) فيلم شناسي ، مقاله شناسي و مروري برآثار تئاتري سوسن تسليمي ، از ديگر بخش هاي اين كتاب هستند.

كتاب اسطوره ي مهر دومين جلد از مجموعه ي زندگي سينماگران ايران است كه جلد اول اين مجموعه با عنوان غريبه ي بزرگ ، نوشته ي محمد عبدي، به بررسي زندگي وآثار بهرام بيضايي كارگردان سينماي ايران اختصاص داشت .