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۲۴ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۱۳

تا نمايشگاه هجدهم ...

سوسن تسليمي با " اسطوره ي مهر " به نمايشگاه كتاب مي آيد

كتاب اسطوره ي مهر ؛ زندگي و سينماي سوسن تسليمي ، نوشته ي بي تا ملكوتي ، در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عرضه خواهد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب اسطوره ي مهر ؛ زندگي وسينماي سوسن تسليمي ، به قلم بيتا ملكوتي در 416 صفحه توسط نشر ثالث منتشر شده است .

كتاب اسطوره ي مهر ، در 9 فصل به يررسي زندگي هنري وآثار سوسن تسليمي پرداخه است . در اين كتاب روزشمار زندگي ، تحليلي اجمالي بر 6 فيلم سينمايي كه تسليمي در ان ايفاي نقش كرده است ، گزيده حرف هاي هنرمند ، تسليمي از نگاه ديگران ( رضابابك ، بهرام بيضايي ، پرويز پورحسيني ، امين تارخ ، علي ژكان ، داريوش فرهنگ ، محمد علي نجفي ، حسين محجوب و...) فيلم شناسي ، مقاله شناسي و مروري برآثار تئاتري سوسن تسليمي ، از ديگر بخش هاي اين كتاب هستند.

 كتاب اسطوره ي مهر دومين جلد از مجموعه ي زندگي سينماگران ايران است كه جلد اول اين مجموعه با عنوان غريبه ي بزرگ ، نوشته ي محمد عبدي، به بررسي زندگي وآثار بهرام بيضايي كارگردان سينماي ايران اختصاص داشت .

کد مطلب 170838

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