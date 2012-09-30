به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه عرب خراسانی در نشست عمومی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان که با موضوع "رشد جمعیت در ایران" برگزار شد، با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی بدون زیرساخت‌های لازم فایده‌ای ندارد، افزود: بودجه سال 90، افزایش 2 و 2 دهم بودجه کنترل جمعیت را دارد که بر خلاف سیاست‌های افزایش جمعیت است و این در صورتی است که نرخ فرزندآوری در ایران20 پله از آمریکا پایین‌تر و اسرائیل دو برابر نرخ فرزندآوری ایران را در اختیار دارد و نرخ باروری در ایران پایین‌ترین مقدار در میان کشورهای مسلمان را داراست و رقیب اروپایی و آلبانی با رقم 1 و نیم است.



وی تأکید کرد: مسئله جمعیت برخلاف نظر برخی، مسئله‌ای موقتی نیست که بدون دخالت‌های مدیریتی قابل رفع باشد، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی است و به گفته کارشناسان، مسئله افزایش جمعیت نیازمند تأمین ساختارهای بنیادین و حرکت‌های عمیق فرهنگی است.



هشدار در خصوص روند روبه کاهش رشد جمعیت در ایران



عرب خراسانی با اشاره به روند روبه کاهش رشد جمعیت در ایران اظهار داشت: هشدار درباره مسئله جمعیت در ایران برپایه پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناسان و سناریوی ارائه شده در سال 2011 سازمان ملل این موضوع را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است.



وی افزود: مطابق این سناریو، ایران با روند رشد فعلی جمعیت در سال 1460 با نرخ 1 و نیم فرزند جمعیت به 46 میلیون می‌رسد که 53 درصد آن سالمند خواهد بود و در سال 1480 با نرح 1 و نیم فرزند، جمعیت به 31 میلیون می‌رسد که 47 درصد آن سالمند هستند.



عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به روند1 و 6 دهم تا 1 و هشت دهم رشد جمعیت در ایران گفت: این رقم باید به 2 و یک دهم برسد به این معنا که اگر در ازای والدین 2 فرزند وجود داشته باشد که جایگزین آنها شود، این رقم جایگزینی طبیعی است و یک‌ دهم باقیمانده هم برای موارد فوت و مرگ و میر فرزندان است.



با داشتن 2 فرزند روند رشد جمعیت ثابت و رشد منفی ایجاد نمی شود



وی اضافه کرد: به این ترتیب هر خانواده ایرانی باید 2 فرزند داشته باشد تا روند رشد جمعیت ثابت و رشد منفی ایجاد نشود در حالی که این رقم در مورد وضعیت کنونی خانواده ایرانی یک فرزند است، این نرخ سبب می شود نسل متولد شده نصف نسل قبل و نسل سوم 60 سال بعد متولد شوند و حجم جمعیتی آنها یک وهشت دهم حجم امروزی باشد.



کارشناس مطالعات زن و خانواده با توصیف اینکه ایران در وضعیتی موسوم به پنجره جمعیتی قرار دارد، افزود: این وضعیت به این معناست که بیش از نیمی از جمعیت بین سنین 15 تا 64 سال قرار دارد و ایجاد موقعیت کاری و استفاده از نیروی این جمعیت نکته مثبت آن به شمار می‌آید اما بدون جایگزینی نیروی جوانی که قادر به نگهداری و مدیریت آنان باشد، سبب فراگیر شدن خانه‌های سالمندی، جمعیت غیر‌مولد، بیماری‌ها، هزینه‌های نگهداری بدون بازگشت و مساله امنیتی و دفاعی خواهد شد چنانچه برژینسکی در مساله هسته ای از این راهبرد استفاده کرده است.



وی گفت: این‌ها همه در حالی است که مطابق گزارش سازمان نظارت راهبردی، ایران گنجایش تأمین 83 میلیون نفر و طبق بررسی سازمان جمعیت‌شناسی، ایران ظرفیت گنجایش 200 میلیون نفر را دارد، البته با وجود روند فعلی در سال 1420 این جمعیت با رشد منفی و سالخوردگی، به 39 میلیون خواهد رسید.



عرب‌خراسانی عوامل کاهش رشد جمعیت را به ترتیب راه‌اندازی دانشگاه آزاد، تحصیل زنان، بالا رفتن سن ازدواج، تجرد قطعی زنان، اهمیت دادن به کیفیت آموزش فرزندان، گذران بیشتر اوقات فراغت، سیاست‌های تنبیهی دولت، ترویج سیاست‌های کنترل جمعیت، هم‌گرایی عمومی در برنامه کاهش جمعیت، اقبال زنان به برنامه‌های کنترل جمعیت، رایگان بودن اعمال جراحی کنترل بارداری، آموزش‌های اجباری تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها و زوجین قبل از ازدواج، تحولات هویتی زنان، زندگی مدرن و فردگرایی، کاهش تمایل مردان به ازدواج و مسئولیت‌های خانگی، افزایش فاصله فرزندآوری، تغییر نگرش‌ها در فرزند‌آوری در دنیای نامطمئن و خطرناک امروزی، شهرنشینی، تغییر کارکرد خانواده، کاهش صله رحم، دخالت دولت، ناسازگاری زوجین، افزایش طلاق و بیکاری برشمرد.



وی با اشاره به اینکه بسیاری عامل اقتصادی و فقر و کمبود منابع به‌ویژه منابع غذایی را از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد جمعیت می‌دانند اظهار کرد: تحقیقات نشان داده است که عامل اقتصادی دلیل کاهش‌دهنده جمعیت نیست بلکه برعکس این توسعه‌یافتگی و بهبود شرایط اقتصادی است که باعث کاهش جمعیت شده است.

