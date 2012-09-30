عقب ماندن از بنادر امارات قابل تحمل نیست/از نعمت دریا بیشتر استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندرعباس میزان استفاده از نعمات مختلف دریا در کشورمان را کم دانست و اظهار داشت: اگر به استفاده از دریا بیشتر اهتمام می شد امروز باید افراد بیشتری در هرمزگان از این نعمت بزرگ در بخشهای مختلف بهره می بردند.

وی با بیان اینکه هرمزگان از بیش از دو هزار و 200 کیلومتر مرز دریایی برخوردار است، عنوان کرد: متاسفانه در بحث استفاده از دریا مدیریت خوبی صورت نگرفته و هنوز میزان کشتیرانی کشورمان به میزان دریایی که در اختیار داریم نیست و وضعیت کشتی سازی هم که از سایر بخشها ضعیف تر است و پس از گذشت سالها در این زمینه هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: در زمینه سایر امکانات مورد نیاز در کنار دریا همچون جاده های ترانزیتی مناسب نیز در هرمزگان مشکلاتی وجود دارد و جاده های موجود پاسخگوی حجم ترانزیت کالا از این استان نیستند.

نعیم آبادی افزود: خداوند نعمت دریا را در حد بسیار زیادی در اختیار ما قرار داده و حال میزان استفاده از این نعمات بستگی به هنر ما دارد که چه مقدار از این نعمت بسیار بزرگ استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه پیشرفته تر بودن بنادر امارات از بنادر ایران اصلا قابل قبول نیست، تصریح کرد: بندر شهید رجایی باید به بندری برتر و پیشرفته در سطح جهان تبدیل شود و قابل تحمل نیست که از بندر جبل علی در امارات عقب بمانیم بلکه باید به سرعت در این زمینه پیشرفت کنیم.