77 هکتار از اراضی تصرفی منابع طبیعی به بیت المال بازگشت

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درشش ماهه اول امسال 77 هکتار از اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری این استان که توسط افراد سودجو تخریب و تصرف شده بود با صدور رای قضایی به بیت المال برگردانده شد.

وی افزود: تصرف های غیرقانونی توسط سودجویان یکی ازمشکلات و تهدیدهای مهم در عرصه منابع طبیعی است.

صابری با بیان اینکه افزایش قیمت زمین و با ارزش بودن و حاصل خیز بودن اراضی ملی یکی از عمده ترین دلایل تصرفات غیر قانونی است اظهارداشت: این امر موجب شده است تا عده ای سودجو و فرصت طلب دست به تصرف غیر قانونی اراضی ملی بزنند.

وی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را در گرو مشارکت و تشکل های مردم دانست و افزود: هم اکنون بیش از 300 نفر به عنوان همیاران محافظ طبیعت با یگان حفاظت منابع طبیعی استان همکاری دارند.

صابری تصرف غیرقانونی، تخریب، آتش سوزی را از جمله مواردی خواند که همیاران محافظ طبیعت بر آن نظارت داشته و در صورت مشاهده مراتب را به یگان حفاظت این اداره کل جهت اقدامات و پیگیری های بعدی گزارش می کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی افزود: تا کنون هفت پاسگاه ویژه منابع طبیعی در این استان راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: پرونده های مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی در این پاسگاهها که در ادارات منابع طبیعی شهرستانهای تابعه استان مستقرهستند تشکیل و جهت اقدامات بعدی به مراجع قضایی ارسال می شود.