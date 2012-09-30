مرحله سوم تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوچرخه سواران روز یکشنبه مسیر 70 کیلومتری از مقابل هتل نوید ساری به سمت جاده کیاسر در شهرستان ساری را رکاب خواهند زد. در دو مرحله برگزار شده این تور دوچرخه سواران قزاقستانی پیشتاز هستند.



درمرحله دوم این تور که روز گذشته در مسیر 97 کیلومتری میدان امام حسین ساری (ع) تا میدان امام حسین (ع) بابلسر برگزار شد دوچرخه سوار قزاقستان با زمان یک ساعت و 18 دقیقه و 46 ثانیه زودتر از دیگر دوچرخه سواران از خط پایان گذشت و قهرمان شد.



هاوان هاوانسیان و ادوارد ماتوسیان هر دو از تیم ارمنستان با زمان مشابه نسبت به نفر اول به ترتیب در رده های دوم و سوم این مرحله قرار گرفتند.





67 دوچرخه سوار جوان از هشت کشور در نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران جام سرداران و 10 هزار شهید استان حضور دارند.



این مسابقات در پنج مرحله استقامت جاده و کوهستان به مسافت 417 کیلومتر در مسیر شهرهای مرکزی و شرق مازندران برگزار می شود.



نوزدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری تور مازندران از روز هفتم مهر ماه جاری آغاز شد و تا یازدهم این ماه ادامه می یابد.