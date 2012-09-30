انجام 41هزار آزمایش تشخیص بیماری دام، طیور و آبزیان در آذربایجان غربی

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اقدام با هدف تشخیص انواع بیماری های دام، طیور، آبزیان و عوامل میکروبی آلوده کننده مواد غذایی و نظارت بر بهداشت عمومی و باقیمانده های دارویی در مواد غذایی مورد مصرف مردم، با امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه ممتاز منطقه ای شمالغرب کشور انجام شد.

وی ادامه داد: آزمایشگاه ممتاز دامپزشکی منطقه ای شمالغرب در ارومیه داری بخشهای آنالیز مواد غذایی، آنالیز فراورده های خام دامی، الایزای مواد غذایی، سرولوژی، میکروبیولوژی ،انگل شناسی و بخش pcr و همچنین در چهار آزمایشگاه درجه یک ، هفت آزمایشگاه درجه دو و پنج آزمایشگاه درجه سه است.

دیلمقانی یاد آور شد: در این مدت 9 هزار و 440 مورد آزمایش سرولوژی دام، 25 هزار و 418 مورد آزمایش سرولوژی طیور،901 مورد آزمایش آنالیز شیمی، سه هزار و 541 مورد کشت میکروبی، هزار و 627 مورد آزمایش انگل شناسی و هشت مورد آزمایش سم شناسی به همراه 601 مورد pcr در استان صورت گرفته است.

مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه گفت: در نیمه نخست امسال همچنین 1473 نوبت بازرسی و نظارت بهداشتی بر اماکن و کارخانجات خوراک دام و کنسانتره در استان صورت گرفته است.

دیلمقانی اعلام کرد: در این مدت اکیپ های بازرسی و نظارت بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان اقدام به بازرسی و نظارت تعداد 756 مورد اماکن پرورش طیور، 502 مورد اماکن پرورش دام و215 مورد کارخانجات تولید خواراک دام کرده اند.

وی اظهارداشت: در این بازرسی ها 24 مورد به دلیل عدم رعایت موارین بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شده است.