زنان سرپرست خانوار شهری ایلام بیمه تامین اجتماعی می شوند

نسرین شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی که تحت پوشش بهزیستی هستند، صورت گرفته است.

وی بیان داشت: یکی از این اقدامات مهم بحث بیمه بوده است که تاکنون تمام زنان خانوار مددجوی روستایی استان ایلام از بیمه برخوردار شده اند.

شهبازی تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار مددجوی شهری نیز به مرور زمان از مزایای این طرح برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: طرح بیمه شدن زنان سرپرست خانوار مددجوی شهری هم اکنون در ایلام آغاز شد و بیش از 500 نفر نیز بیمه شده اند.

این مسئول تصریح کرد: زنانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی می شوند باید دارای حداقل سن 18 سال و حداکثر 50 سال بوده و همچنین به عنوان سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش بهزیستی نیز باشند.

شهبازی بیان داشت: حمایتهای سازمان بهزیستی از زنان سرپرست خانوار روستایی و شهری در سال جاری نیز ادامه دارد و در این راستا برای خودکفا شدن این قشر با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی برنامه های مختلفی اجرا می شود.