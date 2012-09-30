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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

زنان سرپرست خانوار شهری ایلام بیمه تامین اجتماعی می شوند

زنان سرپرست خانوار شهری ایلام بیمه تامین اجتماعی می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: زنان سرپرست خانوار مددجوی شهری ایلام بیمه تامین اجتماعی می شوند.

نسرین شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی که تحت پوشش بهزیستی هستند، صورت گرفته است.

وی بیان داشت: یکی از این اقدامات مهم بحث بیمه بوده است که تاکنون تمام زنان خانوار مددجوی روستایی استان ایلام از بیمه برخوردار شده اند.

شهبازی تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار مددجوی شهری نیز به مرور زمان از مزایای این طرح برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: طرح بیمه شدن زنان سرپرست خانوار مددجوی شهری هم اکنون در ایلام آغاز شد و بیش از 500 نفر نیز بیمه شده اند.

این مسئول تصریح کرد: زنانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی می شوند باید دارای حداقل سن 18 سال و حداکثر 50 سال بوده و همچنین به عنوان سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش بهزیستی نیز باشند.

شهبازی بیان داشت: حمایتهای سازمان بهزیستی از زنان سرپرست خانوار روستایی و شهری در سال جاری نیز ادامه دارد و در این راستا برای خودکفا شدن این قشر با استفاده از تسهیلات اشتغالزایی برنامه های مختلفی اجرا می شود.

کد مطلب 1708386

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