جشنواره خرمای خشت فرصتی در معرفی قابلیتهای گردشگری منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی در حاشیه برگزاری اولین جشنواره ملی –مردمی خرما در بخش خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس با اعلام این موضوع گفت: بدون شک برگزاری جشنواره های تک زمانی –تک مکانی همچون جشنواره خرما با توجه به قابلیت هاو ظرفیتهای بی شماری که در استان فارس وجود دارد،در رونق صنعت گردشگری استان در بلند مدت بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره هایی همچون جشنواره گل وگلاب لایزنگان داراب، جشنواره انجیر استهبان وجشنواره گل نرگس در شهرستان کازرون برگزاری این جشنواره ها را در توسعه و رونق صنعت گردشگری استان موثر دانست وافزود: با توجه به وجود ظرفیت های فراوان در این منطقه ،جشنواره خشت می تواند فرصت مناسبی جهت معرفی فرهنگ ،تاریخ و صنایع دستی این منطقه باشد.

فعالی در ادامه به آمادگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس در برگزاری چنین جشنواره هایی اشاره و تصریح کرد:در اولین جشنواره خرما این اداره کل با برپایی غرفه هایی در قالب غذاهای سنتی و صنایع دستی تلاش کرد گوشه هایی از قابلیت های این منطقه از کشورمان را نمایش دهد.

نخستین جشنواره ملی مردمی خرمای خشت با حضور گروه های مختلف مردم،مسئولین استان فارس و کشور،تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما،ششم مهرماه همزمان با روزجهانی جهانگردی و آغاز هفته گردشگری در شهر خشت از توابع شهرستان کازرون در استان فارس برگزار شد.