خبرنگاران قزوینی از منطقه حفاظت شده باشگل بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید خبرنگاران از منطقه حفاظت شده باشگل با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد.

در این مراسم خبرنگاران از قلعه تاریخی "قز قلعه" و منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان بازدید و از نزدیک با موقعیت جغرافیایی، پوشش جانوری و گیاهی و توپوگرافی منطقه آشنا شدند.

عبدالحسین مظفری معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص منطقه حفاظت شده باشگل اظهارداشت: منطقه حفاظت شده باشگل با مساحت 25 هزار و 198 هکتار در فاصله هشت کیلومتری شمال غربی شهر تاکستان در حد فاصل شهرهای تاکستان و ابهر در دامنه جنوبی رشته کوه البرز مرکزی واقع شده است و با منطقه شکار ممنوع خراسانلو واقع در استان زنجان همجوار است و قوچ و میش، آهو، گرگ، کفتار و روباه از گونه های جانوری شاخص در این منطقه به شمار می آید.

وی تصریح کرد: پوشش گیاهی منطقه باشگل از نوع فلور ایرانی، تورانی و شامل گونه های مختلف به ویژه گونه هایی از خانواده گون، گرامینه، کمپوزیته و گونه اسپرس، گل گندم، بومادران، خارشتر، ورک، شیرین بیان است.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: منطقه حفاظت شده باشگل قلمرو زیستی گسترده ای از گونه های وحشی با ارزش است و به دلیل موقعیت جغرافیایی و دارا بودن منابع اکولوژیکی از تنوع جانوری قابل توجهی برخوردار است که محافظت و حراست از آنها نقش عمده و اساسی را در حفظ ارزش های ژنتیکی، تعادل بوم شناختی و اکوتوریسم خواهد داشت.

وی تصریح کرد: از گونه های شناسایی شده در منطقه 250 گونه متعلق به پرندگان،36 گونه متعلق به پستانداران،13 گونه متعلق به خزندگان و 2 گونه متعلق به دو زیستان است.