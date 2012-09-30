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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

مظفری:

خبرنگاران قزوینی از منطقه حفاظت شده باشگل بازدید کردند

خبرنگاران قزوینی از منطقه حفاظت شده باشگل بازدید کردند

قزوین- خبرگزاری مهر: همزمان با هفته گردشگری خبرنگاران قزوینی از منطقه حفاظت شده باشگل بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید خبرنگاران از منطقه حفاظت شده باشگل با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به مناسبت هفته گردشگری برگزار شد.
 
در این مراسم خبرنگاران از قلعه تاریخی "قز قلعه" و منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان بازدید و از نزدیک با موقعیت جغرافیایی، پوشش جانوری و گیاهی و توپوگرافی منطقه آشنا شدند.
 
عبدالحسین مظفری معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص منطقه حفاظت شده باشگل اظهارداشت: منطقه حفاظت شده باشگل با مساحت 25 هزار و 198 هکتار در فاصله هشت کیلومتری شمال غربی شهر تاکستان در حد فاصل شهرهای تاکستان و ابهر در دامنه جنوبی رشته کوه البرز مرکزی واقع شده است و با منطقه شکار ممنوع خراسانلو واقع در استان زنجان همجوار است و قوچ و میش، آهو، گرگ، کفتار و روباه از گونه های جانوری شاخص در این منطقه به شمار می آید.
 
وی تصریح کرد: پوشش گیاهی منطقه باشگل از نوع فلور ایرانی، تورانی و شامل گونه های مختلف به ویژه گونه هایی از خانواده گون، گرامینه، کمپوزیته و گونه اسپرس، گل گندم، بومادران، خارشتر، ورک، شیرین بیان است.
 
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: منطقه حفاظت شده باشگل قلمرو زیستی گسترده ای از گونه های وحشی با ارزش است و به دلیل موقعیت جغرافیایی و دارا بودن منابع اکولوژیکی از تنوع جانوری قابل توجهی برخوردار است که محافظت و حراست از آنها نقش عمده و اساسی را در حفظ ارزش های ژنتیکی، تعادل بوم شناختی و اکوتوریسم خواهد داشت.
 
وی تصریح کرد: از گونه های شناسایی شده در منطقه 250 گونه متعلق به پرندگان،36 گونه متعلق به پستانداران،13 گونه متعلق به خزندگان و 2 گونه متعلق به دو زیستان است.
کد مطلب 1708388

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