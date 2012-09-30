جلوگیری از سرمایه گذاریهای غیراصولی در مازندران

حجت‌ الاسلام علی‌ اکبر ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود ارزش بالا ومحدویت و اهمیت در واگذاری زمین در مازندران، متاسفانه زمین های یک هکتار یا بیشتر از این مقدار دست افرادی قرار می گیرد که به دنبال شهرک و ویلاسازی های خصوصی هستند.



وی افزود: مالکان این واحدها به طور عمده افرادی هستند که در طول سال استفاده 10 روز از این اماکن ندارند و در واقع فضای زمینی را که سرمایه گذاری می توانست برای عموم استفاده کند، با بی تدبیری و سوء مدیریت برخی مسئولان واگذار و به فروش می رسد.



نماینده مردم بابل در مجلس تصریح کرد: به لحاظ کمبود زمین در مازندران باید ایجاد مجتمع های گردشگری در شهرهای استان برنامه ریزی و از سرمایه گذاران در این حوزه ها استقبال شود.



ناصری، اختصاص بسته های فرهنگی به گردشگران داخلی و خارجی با هدف جذب و سفر دوباره آن به مازندران را تاثیرگذار دانست و اضافه کرد: باید جاذبه های گردشگری، تاریخی و دستاوردهای انقلاب به مسافران در قالب بسته های فرهنگی ارائه شوند.



وی، جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ تاریخ و تمدن اسلامی ممتاز و ارزشمند خواند و اضافه کرد: باید در راستای معرفی ظرفیت های گردشگری و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی تلاش بیشتری کرد.



ناصری، توجه به زیرساختهای ارتباطی و تکمیل راههای اصلی ارتباطی در مازندران را دارای اهمیت خواند و گفت: تکمیل جاده های چهارخطه آمل به تهران و چالوس کندوان، سوادکوه در دستور کار دولت قرار دارد.