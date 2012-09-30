جلوگیری از سرمایه گذاریهای غیراصولی در مازندران

حجت الاسلام علی اکبر ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود ارزش بالا ومحدویت و اهمیت در واگذاری زمین در مازندران، متاسفانه زمین های یک هکتار یا بیشتر از این مقدار دست افرادی قرار می گیرد که به دنبال شهرک و ویلاسازی های خصوصی هستند.
وی افزود: مالکان این واحدها به طور عمده افرادی هستند که در طول سال استفاده 10 روز از این اماکن ندارند و در واقع فضای زمینی را که سرمایه گذاری می توانست برای عموم استفاده کند، با بی تدبیری و سوء مدیریت برخی مسئولان واگذار و به فروش می رسد.
نماینده مردم بابل در مجلس تصریح کرد: به لحاظ کمبود زمین در مازندران باید ایجاد مجتمع های گردشگری در شهرهای استان برنامه ریزی و از سرمایه گذاران در این حوزه ها استقبال شود.
ناصری، اختصاص بسته های فرهنگی به گردشگران داخلی و خارجی با هدف جذب و سفر دوباره آن به مازندران را تاثیرگذار دانست و اضافه کرد: باید جاذبه های گردشگری، تاریخی و دستاوردهای انقلاب به مسافران در قالب بسته های فرهنگی ارائه شوند.
وی، جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ تاریخ و تمدن اسلامی ممتاز و ارزشمند خواند و اضافه کرد: باید در راستای معرفی ظرفیت های گردشگری و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی تلاش بیشتری کرد.
ناصری، توجه به زیرساختهای ارتباطی و تکمیل راههای اصلی ارتباطی در مازندران را دارای اهمیت خواند و گفت: تکمیل جاده های چهارخطه آمل به تهران و چالوس کندوان، سوادکوه در دستور کار دولت قرار دارد.
آمل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس، از مسئولان و متولیان واگذاری اراضی خواست، در واگذاری و یا فروش زمین توسط برخی سودجویان به افراد به صورت خصوصی سازی که سبب هدر رفت زمین در این استان می شود، جلوگیری کنند.
حجت الاسلام علی اکبر ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود ارزش بالا ومحدویت و اهمیت در واگذاری زمین در مازندران، متاسفانه زمین های یک هکتار یا بیشتر از این مقدار دست افرادی قرار می گیرد که به دنبال شهرک و ویلاسازی های خصوصی هستند.
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