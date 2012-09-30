تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش ارتقای کیفیت آثار فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختاری رئیس مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران ضمن اعلام این خبر گفت: این همایش دوم دی ماه سال جاری به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: تولید ملی محصولات فرهنگی به عنوان محور ویژه این همایش، تعیین و محورهای علمی دومین همایش ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی در چهار بخش «مفاهیم و مبانی»، «پژوهش و برنامه ریزی»، «نظامات، الگوها و روش ها» و «سنجش و ارزیابی» تعریف شده است.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران موضوع ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فرهنگی را مسئله روز دستگاه‌های فرهنگی کشور برشمرد و با تأکید بر اهمیت و جایگاه نظرات کارشناسان مراکز علمی و پژوهشی در این عرصه، گفت: این همایش به صورت فرادستگاهی برگزار می‌شود و به شکل ویژه به موضوع استانداردهای آثار و فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازد.

وی در ارتباط با اهداف این همایش گفت: تولید ادبیات علمی مرتبط با موضوع کیفیت در حوزه فرهنگ، بهره گیری از تجارب افراد و سازمان‌ها در جهت ارتقای کیفیت محصولات و فعالیت‌ها، ایجاد فرصت هم‌اندیشی و همگرایی موضوعی پیرامون بحث کیفیت در عرصه فرهنگ و در نهایت ایجاد زمینه تعادل و تبادل دانش بین سازمانی از اهداف برگزاری این همایش است.

مختاری افزود: شناسایی سهم تولید ملی آثار و محصولات فرهنگی و راهکارهای سامان‌بخشی واردات و افزایش صادرات در این عرصه، جایگاه مصرف محصولات فرهنگی داخلی در سبد خانوار و دلایل مصرف مصنوعات فرهنگی غیر ایرانی، نقش کیفیت در رونق تولید و افزایش مصرف محصولات داخلی، موانع و راهکارهای افزایش تولید و مصرف محصولات فرهنگی اسلامی ایرانی و راهکارهای حمایت از کار و سرمایه ایرانی در عرصه‌های فرهنگی، موضوعات محور ویژه این همایش است.

علاقمندان می‌توانند آثار خود را دبیرخانه دومین همایش ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و خیابان ولیعصر(عج)، خیابان برادران مظفر شمالی، بن بست مهربان، شماره 2 ارسال کنند و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با محورهای مختلف این همایش و نحوه ارسال آثار می‌توانند به سایت اینترنتی www.farhangsara.ir مراجعه کنند.