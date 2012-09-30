به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصحی مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز فعالیتهای دینی در جریان افتتاح مسجد امام خمینی (ره) واقع در منطقه 5 محله اکباتان گفت: در حال حاضر مساجد در شهر تهران بر اساس آمار جمعیت طبق گزارشات و بررسی های مختلف، مواجه با کمبود است و در بعضی از محله ها و خیابانهای حساس و حائز اهمیت مشاهده می شود که مسجدی بنا نشده است. لذا شهرداری تهران در نظر دارد در آستانه ماه محرم و به تأسی از 72 تن یار با وفای امام حسین علیه السلام ، 72 قطه زمین با متراژ مناسب در 72 نقطه مهم و حساس شهر تهران که در حوالی آن مسجدی وجود نداشته و نیاز به احداث مسجد لازم و حتمی به نظر می رسد، با کاربری های مختلف و بهره گیری از معماری اسلامی – ایرانی، واگذار و اهداء نماید.

رئیس ستاد اقامه نماز شهرداری تهران افزود: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که شهرداری تهران برای رسیدن به هدف "تهران، ام‌االقرای جهان اسلام" دنبال می‌کند بحث مسجد محوری و اعتلای جایگاه اصلی مساجد در شهر تهران است. مساجد بدون شک تجلی‎گاه وحدانیت و رستگاری مردم بوده و بهترین مرکز تصمیم‌گیری و تأثیرگذاری بر حرکت‌ها و جریان‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه هستند.

وی افزود: مجموعه شهرداری تهران در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در ابرشهری چون تهران از یک‌سو پرداختن به آرایه های ظاهری و احداث، تکمیل، توسعه، تعمیر، تجهیز و آبادانی مساجد را وظیفه خود دانسته و دلسوزانه به آن می پردازد و از سوی دیگر به طور جدی توجه به آرایه های معنوی و بحث کارآمدی مساجد در انسجام جامعه و پیوند میان بخش‌های مختلف اجتماع و ترویج معارف و فرهنگ غنی اسلام عزیز را در دستور کار خود قرار داده است که امید به خدا در این مسیر بیش از پیش تلاشگر و کوشا بوده و بتوانیم خدمات ارزنده ای جهت توسعه و اعتلای جایگاه مساجد ارائه نماییم.