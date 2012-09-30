350 زن سرپرست خانوار در اردبیل تسهیلات خوداشتغالی گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری اصل صبح یکشنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: در سال گذشته به تمامی زنان سرپرست خانوار معرفی شده از سوی دستگاههای اجرایی وام خود اشتغالی به مبلغ 30 میلیون ریال اعطا شد که امسال نیز این طرح به صورت نامحدود اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعطای تسهیلات به زنان سرپرست خانوار اردبیل محدودیت ندارد، ادامه داد: هر زن سرپرست خانواری که به استانداری مراجعه کرده است توانسته این وام را دریافت کند.

جعفری اصل در پاسخ به گلایه های برخی دستگاههای اجرایی مبنی بر عدم تخصیص وام به افراد معرفی شده از سوی آن دستگاه متذکر شد: اجرای این طرح محدودیت ندارد و دستگاهها زنان سرپرست خانوار واجد شرایط را برای اخذ این تسهیلات معرفی کنند.

وی هدف از ارائه این تسهیلات را کمک به بانوان در راستای ایجاد مشاغل خانگی و یا ایجاد زمینه های شغلی عنوان کرد و افزود: استانداری آماده ادامه اجرای این طرح در سال جاری است.

کمیته های بانوان اعتبار اجرایی لازم ندارند

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به فعالیت هشت کمیته کاری با حضور نخبگان و کارشناسان برجسته در حوزه بانوان استان تصریح کرد: نتایج طرحهای کارشناسی شده این کمیته ها به دلیل کمبود اعتبار وارد فاز اجرایی نمی شود و لازم است در این راستا برنامه ریزیهای جدی صورت گیرد.

وی از اعضای کارگروه بانوان و خانواده خواست در راستای تبیین و پیاده سازی سیاستهای کلان جامعه از جمله ازداوج آسان و پایدار، تحکیم بنیان خانواده، ترویج ارزشهای اسلامی و دینی، کاهش طلاق، ترویج فرهنگ صرفه جویی و فرهنگ حجاب و عفاف پیشنهادات عملی خود را به کمیته های کاری بانوان ارائه کنند.

این مسئول به افزایش طلاق به عنوان یکی از مهمترین معضلات اجتماعی استان اشاره کرد و اضافه کرد: لازم است تمامی دستگاههای فرهنگی و اجرایی طرح و برنامه های خود را در راستای کنترل این آسیب اجتماعی ارائه کنند.

جعفری تاکید کرد: مصوبات کارگروه بانوان و خانواده می تواند مسیر مشخصی برای کمیته های کاری و سیاست گذاری آنها فراهم کند.