مسکن مهر خوزستان نسبت به استانهای دیگر عقب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در نشست کارگروه مسکن استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه سال آینده جابجایی دولت را در پیش داریم، و در اجرای مسکن مهر وقفه ای ایجاد می شود، بنابراین واحدهای تعهد شده برای سال جاری باید به پایان برسد.

وی بر ضرورت ارتباط مستمر با تعاونیها و اعضاء به منظور توجیه کردن آنها تاکید کرد و گفت: تعاونیها صاحب کار هستند و دولت حمایت کننده، پس ضروری است که تعاونیها از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.

حجازی با بیان اینکه روند اجرای مسکن مهر در استان خوزستان نسبت به استانهای دیگر عقبتر است، افزود: مهمترین مشکل استان در روند اجرای مسکن مهر، عدم تامین آورده از سوی برخی تعاونیها است که منجر به ایجاد وقفه در تعدادی از شهرستانهای استان شده است.

وی با اشاره به پیشرفت استان در روند اجرای زیرساختهای مسکن مهر، تصریح کرد: در بخش زیرساختها، بیش از یک و نیم برابر واحدهای آماده کار شده است.

حجازی بر ضرورت توجه بیشتر تعاونیها به پایان ساخت واحدها و به نتیجه رساندن مسکن مهر، تاکید کرد و گفت: هر اندازه که ساخت واحدها به طول انجامد به ضرر تعاونیها و اعضاء خواهد بود.

وی با بیان اینکه فصل تابستان و شرایط آب و هوایی و همچنین ماه مبارک رمضان منجر به تعطیلی پروژه ها در برخی شهرستانهای استان شد، گفت: در این شهرستانها به کارگیری نیروی غیربومی مهمترین دلیل تعطیلی و عقب ماندگی طرح است.

رئیس کارگروه مسکن استان خوزستان تصریح کرد: این در حالی است که برخی شهرستانهای استان که عمدتا از نیروی پیمانکاری بومی استفاده کرده اند، مشکلی در روند اجرای مسکن مهر نداشته و حتی در فصل تابستان نیز پروژه ها پیشرفت داشته اند.

وی بر توجه بیشتر فرمانداران به اجرای پروژه ها تاکید کرد و گفت: فرمانداران در تخصیص منابع باید به نحوی عمل کنند که طرحهای آماده سازی دچار مشکل نشوند. زیرا در صورت توزیع منابع استانداری به عنوان سهم آورده که تخصیص داده شده، منابع دیگری وجود نخواهد داشت.

حجازی همچنین به مصوبه جدید وزارت مسکن مبنی بر واگذاری مسکن مهر به افراد مجرد اشاره کرد و گفت: در این راستا شهرستانهایی که ظرفیت مازاد دارند، می توانند نسبت به ثبت نام افراد مجرد اقدام کنند.