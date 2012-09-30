سید حمید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز خرسندی از اینکه این توفیق نصیب شهر مقدس قم شده است تا ضریح جدید مطهر امام حسین (ع) را بسازند، از تلاش‌های خستگی نا‌پذیر همه دست اندرکاران ساخت ضریح مطهر سیدالشهداء (ع) تقدیر کرد.



وی که تا کنون دو مجموعه شعر آئینی با عناوین "طوفان واژه‌ها" و "قبله مایل به تو" را منتشر کرده است، آخرین سروده خود در خصوص رونمایی از ضریح مطهر امام حسین(ع) را سروده است.



برقعی با بیان اینکه در مسیر شاعری هیچ‌گاه غیر از شعر آئینی نخواهم سرود افزود: مسیرم را به هیچ وجه تغییر نخواهم داد و من برای اینکه در مدح اهل‌بیت(ع) شعر بگویم شاعر شدم.



وی عنوان کرد: نمی‌توان ممدوحی بزرگ‌تر از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و موضوعی مهم‌تر از حماسه عاشورا و شخصیتی همانند امیرالمومنین (ع) پیدا کرد.



شاعران جوان و آئینی سرای استان قم افزود: بنده احساس می‌کنم که اگر در موضوعات دیگری که وجود دارد شعر بگویم کفران نعمت کرده‌ام.



وی که بار‌ها مقام‌های بر‌تر کشوری را در جشنواره‌های مختلف شعر را کسب کرده است بهترین خاطره شعر خوانی خود را شعر خوانی در محضر مقام معظم رهبری یاد می‌کند که مورد تحسین معظم له واقع شده است.



شعر سید حمید برقعی که در مراسم رونمایی از ضریح مطهر امام حسین(ع) نیز آن را قرائت کرد به شرح زیر است:



خلیل‌وار ببینید عید قربان را

برای رونمایی شش گوشه می‌دهم جان را



چگونه است که دل، کربلایی است امروز

فرا گرفته چرا عطر سیب ایران را



بهشت پنجره دیگری به قم گشوده کنون

که مست کرده هوایش دل خراسان را



خدا کند خبری اینچنین بیاید که

بنا شدست بسازیم قبر پنهان را



برای حضرت زهرا (س) ضریح می‌سازیم

و دست فرشچیان طرح می‌زند آن را



غزل دیگری که سید حمید برقعی تقدیم به ساحت سیدالشهداء کرده به شرح زیر است:



هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد

نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد



خوشا به حال خیالی که در حرم مانده

و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد



به یاد چایی شیرین کربلایی‌ها

لبم حلاوت «احلی من العسل» دارد



چه ساختار قشنگی شکسته است خدا

درون قالب شش گوشه یک غزل دارد



بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم؟

بگو محبت ما ریشه در ازل دارد



غلامتان به من آموخت در میانه خون

که روسیاهی ما نیز راه حل دارد

