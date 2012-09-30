کمک 1.3 میلیارد ریالی گلستانیها در جشن عاطفه ها

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کمک از سوی 150 پایگاه ثابت و سیار استان در روز دوم جشن عاطفه ها جمع آوری شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، اقلام غیرنقدی فروانی شامل، کیف، کفش، لباس و لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند در استان اهدا شده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته نیز بیش از دو میلیارد ریال کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شد.

حاجی اکبری گفت: جشن عاطفه ها، امسال طی سه روز در دو هزار و 400 مدرسه برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: این جشن با همکاری کمیته امداد، نیروی مقاومت بسیج، آموزش و پرورش و ... برگزار شد.

حدود 18 هزار کودک یتیم تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.

