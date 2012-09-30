  1. استانها
  2. گلستان
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

حاجی اکبری خبر داد:

کمک 1.3 میلیارد ریالی گلستانیها در جشن عاطفه ها

کمک 1.3 میلیارد ریالی گلستانیها در جشن عاطفه ها

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان از کمک یک میلیارد و 300 میلیون ریالی مردم نوعدوست استان در جشن عاطفه ها خبر داد.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کمک از سوی 150 پایگاه ثابت و سیار استان در روز دوم جشن عاطفه ها جمع آوری شده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، اقلام غیرنقدی فروانی شامل، کیف، کفش، لباس و لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند در استان اهدا شده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته نیز بیش از دو میلیارد ریال کمکهای مردمی در جشن عاطفه ها جمع آوری شد.

حاجی اکبری گفت: جشن عاطفه ها، امسال طی سه روز در دو هزار و 400 مدرسه برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان افزود: این جشن با همکاری کمیته امداد، نیروی مقاومت بسیج، آموزش و پرورش و ... برگزار شد.

حدود 18 هزار کودک یتیم تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.
 

کد مطلب 1708396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها