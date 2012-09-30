شش سالن نمایش برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، فاضل عبادی به عنوان مسئول امور شهرستان ها و علی مرادی نور به عنوان مسئول ارزیابی عملکرد این اداره منصوب شدند.

همچنین مجید فروتن به عنوان مسئول حوزه طرح و توسعه، مسعود ویژه به عنوان مدیر مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر همدان و ساسان ضیائی به عنوان مدیر انجمن سینمای جوانان دفتر همدان معرفی شدند.

پیش بینی شش سالن نمایش برای برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

مدیر اجرایی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از اجرای نمایش‌های بخش مسابقه جشنواره در شش سالن شهر همدان خبر داد.

خسرو بیات گفت: تالار فجر، سالن بوعلی سینا، سالن پلاتوی بوعلی سینا، کانون مهدیه، مجتمع شهیدآوینی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایام جشنواره پذیرای نمایش‌های کودک و نوجوان خواهند بود.

وی بیان داشت: نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با حضور بیش از 300 مهمان داخلی و خارجی در استان همدان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: تاکنون در بخش صحنه‌ای 16 اثر، در بخش خیابانی 10 اثر، در بخش نمایشنامه‌نویسی پنج اثر و در بخش بین‌الملل هشت اثر پذیرفته شده است.

کارگاه های آموزشی تئاتر در همدان برگزار می شود

کارگردان و مدرس تئاتر گفت: همزمان با نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، کارگاه های آموزشی تئاتر خلاق در همدان برگزار می شود.

آناهیتا غنی زاده افزود: این کارگاه آموزشی نمایش خلاق با عنوان "نمایش قصه گو" در مدت سه روز در جریان برگزاری جشنواره اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در این کارگاه سه روزه بچه های 9 تا 15 سال حضور خواهند داشت، گفت: آخرین روز با ارائه گزارش تصویری از مراحل مختلف کار نمایش خلاق برای هنرمندان و مربیان تئاتر همراه خواهد شد.

وی درباره این کارگاه گفت: کارگاه "نمایش قصه گو" به تکنیکی می پردازد که از دل نمایش خلاق بیرون آمده و در آن از هنرهای دیگر چون موسیقی و گرافیک در تئاتر استفاده شده است.

نمایشگاه جامع فضای مجازی در ملایر دایر شده است

فرمانده انتظامی ملایر از افتتاح نمایشگاه جامع فضای مجازی با 14 غرفه در شهرستان ملایر خبر داد.

ابراهیم سعیدی هدف از برگزاری این نمایشگاه را نشان دادن برنامه‌های جنگ نرم نوین و تهدیدات فضای مجازی از سوی دشمن برای جوانان این مرز و بوم عنوان کرد.

وی گفت: این نمایشگاه با عنوان "از جنگ تا جنگ" و برای نشان دادن تغییر شیوه‌های دشمن در تهاجم فرهنگی کشورمان برپا شده است.

فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: این نمایشگاه با 14 غرفه در قالب 180 پوستر، شامل غرفه نمایش فیلم و انیمیشن، شناخت مواد مخدر، مشاوره و پاسخ به سئوالات انتظامی، پخش سی دی آموزشی، غرفه کودکان به مدت یک هفته آماده بازدید عموم شهروندان در پارک شهید چمران ملایر است.

جبهه جنوب‌غربی تپه هگمتانه کاوش می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان از کاوش در جبهه جنوب‌غربی تپه هگمتانه خبر داد.

اسدالله بیات اظهار داشت: این کاوش در ادامه کاوش‌های باستان‌شناسی که در دهه‌های گذشته در این منطقه انجام شده صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آخرین کاوش در تپه هگمتانه مربوط به سال 1389 است که ناتمام ماند، افزود: به دلیل ناتمام بودن و موثق نبودن اطلاعات این کاوش، نمی‌توان به آن استناد کرد.

بیات عنوان کرد: از سال 1913 میلادی اولین فصل کاوش در تپه باستانی هگمتانه توسط فرانسوی‌ها رقم خورد و پس از آن در سال 1360 شمسی، فصل دوم کاوش توسط دکتر رحیم صراف انجام شد که منابع اطلاعاتی به دست آمده از این فصل کاوش هم اکنون در دست است.