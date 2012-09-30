سهل انگاری در اجرای طرح ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی عصر شنبه در جلسه مشترک شورای اداری استان و شهرستان زاهدان اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات طرح ها در سیستان و بلوچستان مستلزم بسیج همگانی مسئولین می باشد.

وی گفت: با اجرای طرح های باقیمانده در زمینه ‌های علمی، فرهنگی، ورزشی، کشاورزی، راه، آب شهری و روستایی، برق، خدمات شهری و بنگاه های زود بازده زمینه توسعه و آبادانی این استان فراهم خواهد شد.

وی بر ضرورت توجه بیشتر به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان تکمیل پروژه های نیمه تمام و توجه به مناطق محروم را از اولویت های کار استان عنوان کرد و بیان داشت: همه ما باید تلاش کنیم که بیش از پیش با بهره گیری از قابلیت های کشاورزی سیستان و بلوچستان برای تحقق شعار امسال، اقلام مصرفی استان و حتی برخی از کشورهای همجوار را تولید کنیم.

نماینده عالی دولت در استان گفت: تمام مدیران باید در جهت تسریع در اجرایی شدن طرح های مهر ماندگار نهایت تلاش و کوشش خود را بکار گیرند.

وی همچنین از تعامل با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی سخن گفت و افزود: نمایندگان سیستان و بلوچستان با توجه به در دست داشتن تریبون هایی در مجلس باید سعی در جذب بودجه ها و برون رفت از بن بست این استان کنند.

وی اظهار داشت: متاسفانه برخی طرح های عمرانی سیستان و بلوچستان بدون مطالعه دقیق اجرا شده که مشکلات جانبی به همراه داشته است.

وی ساخت گلخانه های تعاونی بانوان زاهدان را از جمله این طرح ها ذکر کرد و گفت: 47 نفر از خانم های تحصیل کرده با تشکیل تعاونی اقدام به ساخت گلخانه در مکانی کرده اند که نه تنها آب کافی ندارد بلکه در مسیر باد قرار گرفته و خسارات فراوانی به آنها وارد شده است.

نارویی بر تشکیل تعاونی های صنعتی، معدنی و کشاورزی در سیستان و بلوچستان تاکید کرد و افزود: جوانان ما نباید به پشت میز نشینی عادت کنند و منتظر استخدام در ادارات دولتی باشند، تشکیل تعاونی ها زمینه بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه استان است.

در این جلسه همچنین استاندار سیستان و بلوچستان از زحمات لطیف صادقی فرماندار سابق زاهدان تقدیر کرد و عباسعلی ارجمندی به عنوان فرماندار جدید زاهدان معرفی شد.

رجبعلی شیخ ‌زاده نیز به عنوان معاون امنیتی - سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شد و از تلاش‌های جلال سیاح معاون سابق امنیتی ـ سیاسی استانداری تقدیر به عمل آمد.

مهدی صفدری معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه تودیع و محمود میری به عنوان معاون عمرانی جدید استانداری سیستان و بلوچستان معرفی شد.

از زحمات حسین کیخا فرماندار زابل نیز تقدیر و حبیب ‌الله راهداری به عنوان سرپرست فرمانداری زابل منصوب شد.