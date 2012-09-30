  1. هنر
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

برتون از هفته آینده با سگ فرانکشتین می‌آید

برتون از هفته آینده با سگ فرانکشتین می‌آید

انیمیشن "فرانکین وینی" ساخته" تیم برتون" در حالی از هفته آینده نمایش جهانی خود را آغاز می‌کند که "سایه‌های تاریک" از همین کارگردان از آثار پرفروش سال جاری بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از یک هفته به نمایش سراسری تازه ترین انیمیشن "فرانیکین وینی" باقی مانده، این فیلم از مهم ترین شانس های دریافت بهترین انیمیشن سال خواهد بود.

"سایه های تاریک" تیم برتون توانست با درخشش "جانی دپ" موفقیت نسبی را در گیشه برای این کارگردان فانتزی ساز به ارمغان بیاورد.

دراین فیلم بازیگرانی چون "کاترین اوهارا"، "مارتین شورت" و "وینونا رایدر" به جای شخصیت های اصلی حرف زده اند.

داستان این فیلم که بر گرفته از فیلم "دکتر فرانکشتین" است به تلاش یک دانشمند برای زنده کردن سگش می پردازد.

فرانکشتین سال ها به عنوان نماد شخصیت دلهره آور سینمای جهان شناخته می شد.

کد مطلب 1708399

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