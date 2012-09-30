6 دستگاه تردد شمار آنلاین در محورهای مواصلاتی کرمان نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جمیلی کرمانی گفت: با نصب شش دستگاه تردد شمار آنلاین جدید در محورهای مواصلاتی استان کرمان، 30 محور اصلی استان به دستگاههای تردد شمار مجهز شدند.
وی ادامه داد: با این اقدام دستیابی به آمارهای ترافیکی تردد وسایل نقلیهی عبوری جادهای در وسعت بیشتری امکانپذیر میشود.
این مسئول تصریح کرد: آمارهای لحظهای تردد وسایل نقلیهی عبوری جادهای، یکی از شاخصهای اصلی برنامهریزی مسئولان در تصمیمگیریهای حوزهراه و حمل و نقل جادهای است.
وی ادامه داد: با تحت پوشش قرار گرفتن 30 محور اصلی استان به دستگاههای تردد شمار آنلاین، میتوان به اطلاعاتی از قبیل کل وسایل نقلیه عبوری سبک و سنگین به تفکیک نوع وسیله، متوسط سرعت عبوری و تعداد وسایل نقلیهعبوری که سرعت غیرمجاز دارند؛ دست یافت.
جمیلی با اشاره به این که طی سال گذشته بیش از 36 میلیون تردد در 24 محور اصلی مجهز به تردد شمار به ثبت رسیده است؛ افزود: به زودی تمامی جادههای اصلی استان به دستگاههای تردد شمار آنلاین مجهز میشوند.
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