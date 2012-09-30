بازار سرمایه ایران از پربازده ترین بورسهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی گفت: از سالهای 1387 یا 2008 میلادی به بعد که شروع بحران مالی دنیا بوده است بورس اوراق بهادار تهران یکی از 2-3 بورسی بوده که بالاترین بازدهی را در جهان داشته است.



وی با اشاره به اینکه بورس با فراز و نشیب هایی هم همراه است، افزود: سال 89 بازدهی بورس بیش از 80 درصد رشد را نشان می داد که این در نوع خود بسیار فوق العاده بود اما در سال 90 علی رغم اینکه بازار بورس مثبت بود اما رشد سال 89 را نداشت.



وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بورس در سال 91 هم روند خوبی را دنبال کرده و این بدان معناست که شاخص طی اردیبهشت و خرداد به 27 هزار واحد رسیده بود و مهمتر از آن حجم معاملات در حد بسیار خوبی بود اما در دو ماه تیر و مرداد شاخص روند نزولی پیدا کرد و اما در حال حاضر به بالاترین سطح خود که رسانه ها از آن به عنوان رکورد شکنی 46 ساله بورس یاد می کنند رسیده است.



حسینی با تاکید بر ظرفیتهای بالای اقتصاد کشورمان گفت: این ظرفیتها با مواجهه با ناملایمات ممکن است مدتی کند شوند اما پس از برطرف شدن موانع و حاکم شدن شرایط مناسب به وضعیت قبلی خود بازگشته و روند رشد را در پی خواهند گرفت.



وی با اعلام سودآور بودن بازار سرمایه و تشویق مردم برای حضور در آن توصیه ای هم داشت. براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر اقتصاد به مردم توصیه کرد: حتما برای حضور در این بازار با مشورت و کسب آگاهی اقدام به سرمایه گذاری کنند تا منتفع شوند در غیر این صورت متحمل زیان خواهند شد.



حسینی در ادامه توصیه خود نیز تاکید کرد: سرمایه گذاران نه به دلیل کاهش شاخصها از بازار خارج شوند و نه در شرایط مثبت بودن شاخصها وارد بازار شوند و تصور نکنند هر معامله ای را می توانند انجام دهند و منتفع شوند اما با مشورت می توانند از شرایط رونق و سودآوری بورس نهایت بهره را ببرند.