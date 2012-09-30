مهمترین مشکل اجرای مسکن مهر در خوزستان کمبود نقدینگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهیدزاده شامگاه شنبه در نشست کارگروه مسکن استان خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر پیشرفت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر مطلوب است، اما عدم تامین آورده توسط اعضاء از مهمترین مشکلات انجام طرح است.

وی با بیان اینکه هنوز در این شهرها مصوبه جدید وزارت مبنی بر افزایش پنج میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر اجرایی نشده، افزود: با این وجود ساخت مسکن با تسهیلات 20 میلیون تومانی هم در صورت تامین آورده متقاضیان ممکن است.

شهیدزاده تصریح کرد: از سویی افزایش تسهیلات بانکی از 20 میلیون به 25 میلیون تومان باعث سرعت بخشیدن به انجام پروژه ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعهد بنیاد مسکن ساخت پنج هزار و 881 واحد مسکن مهر است، افزود: در نیمه نخست امسال یکهزار و 655 واحد کامل شده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خوزستان همچنین با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن مهر در برخی استانهای صنعتی به 30 میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: با توجه به اینکه شهرهای چمران ماهشهر و شیبان باوی از شهرهای صنعتی استان هستند، پیش بینی می شود با افزایش تسهیلات مسکن مهر این شهرستانها به 30 میلیون تومان موافقت شود.

وی افزود: براساس برنامه ریزیهای انجام شده 973 واحد در آذر و یکهزار و 50 واحد نیز در بهمن ماه تکمیل می شوند که در مجموع دو هزار و 620 واحد مسکن مهر در نیمه دوم امسال افتتاح می شوند.

