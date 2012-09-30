فعالیت شهرداری شیراز حرکتی رو به جلو است

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور، در دیدار شهردار و معاونان شهرداری شیراز با وی افزود: امروز شاهد هستیم که در مباحث عمرانی و فرهنگی اقدامات خوبی در شهر صورت گرفته و اقدامات خوبی نیز در حال انجام است اما باید تلاش کنیم که این فعالیت ها روز به روز گسترش یابد.

وی حرکت شهرداری شیراز در انجام فعالیت های مختلف را حرکتی رو به جلو دانست و گفت: امروز در عملکرد و فعالیت شهرداری نقطه تاریکی نمی بینم و تیم مدیریتی شهرداری شیراز با بهره مندی از یک مجموعه خوب روند مثبتی را طی می کند.

وی ضمن قدردانی از اقدام شهرداری شیراز در بحث فعال شدن پایگاههای مقاوت در نقاط مختلف شهر شیراز گفت: پایگاههای مقاومت بهترین و مطمئن ترین سلول های فرهنگی هستند که باید در سراسر شهر فعال شوند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس اضافه کرد: فعال شدن پایگاههای مقاومت در 265 نقطه شهر اقدام بی نظیری است که جای تقدیر دارد و این حرکت باید ادامه یابد.

شهردار شیراز نیز ضمن قدردانی از حمایت های فرمانده سپاه فجر فارس از اقدامات شهرداری و همکاری این مجموعه با شهرداری شیراز گفت: شهرداری شیراز در بحث مدیریت شهری بیش از شرح وظایفی که بر عهده اش گذاشته شده تلاش کرده است.

علیرضا پاک فطرت افزود: مجموعه مدیران شهرداری شیراز عهد بسته اند که همانند دوران جبهه و جنگ که بحث ساعت کاری مطرح نبود برای پیشرفت و تعالی شهر و خدمات رسانی مطلوب به شهروندان تلاش کنند.

وی ضمن اشاره به فشارهای غرب و اعمال تحریم های مختلف افزود: در مقطعی دشمن برای ضربه زدن به نظام و انقلاب از در جنگ وارد شد و هشت سال هرانچه در توان داشت را به کار گرفت تا به خواسته های خود برسد.

شهردار شیراز اضافه کرد: اما ملت آگاه و مسلمان ایران اسلامی تحت فرمان امام راحل و با اتحاد و همدلی بی نظیر تمام نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب کردند.

وی افزود: امروز نیز دشمن برای ضربه زدن به انقلاب از در جنگ فرهنگی و اقتصادی وارد شده و به دنبال این است تا با وارد آوردن فشار و اعمال تحریم های مختلف کشور و مردم سرافراز ایران را وادار به عقب نشینی و تن دادن به خواسته های آنها نماید.

شهردار شیراز اضافه کرد: اما ملت ایران امروز نیز هوشیار تر و آگاه تر از همیشه و تحت رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب، بدون توجه به تحریم ها و فشارهای اقتصادی غرب، قله های موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کرده و افتخارات بسیاری برای نظام و انقلاب آفریده اند.

پاک فطرت گفت: ما نیز به عنوان خدمتگزاران مردم و نظام تلاش کرده ایم تا در شرایطی که دشمن به دنبال القای وجود رکود و بی تحرکی در کشور است، با انجام فعالیتها و کارهای مختلف عمرانی نشان دهیم روند توسعه و عمران در شهر بیش از گذشته و با جدیت ادامه دارد.

شهردار شیراز ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مسایل فرهنگی سومین حرم اهل بیت (ع) افزود: شهرداری شیراز در مباحث فرهنگی نیز به خوبی ورود پیدا کرده و حتی در مقاطع مختلفی جور برخی دیگر سازمان های فرهنگی را نیز کشیده و وظایف آنها را انجام داده است.

وی گفت: نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) از سوی رهبر فرزانه انقلاب ما را از خواب غفلت بیدار کرد و ضرورت بهره مندی از وجود چنین موهبت الهی یعنی وجود مبارک حرم مطهر شاهچراغ (ع) را برای ما آشکار ساخت.

شهردار شیراز گفت: در مباحث سیاسی نیز شهرداری شیراز هیچگاه به شکل مستقیم ورود پیدا نکرده اما در مناسبت ها و برنامه هایی از جمله انتخابات و راهپیمایی ها با هوشیاری وارد شده و گوش به فرمان ولی امر مسلمین به وظایف خود عمل کرده است.

وی در خصوص طرح توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) نیز گفت: اجرای خیابان 9 دی یکی از اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای طرح توسعه حرم مطهر بود

پاک فطرت افزود: سال گذشته حدود پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرداری در این پروژه هزینه شد و از مجموع 170 پلاک، 67 پلاک را با اعتبارات شهرداری تملک گردید و در حدود سه میلیارد میلیارد تومان نیز امسال در بحث اجرا هزینه کرده ایم.

وی اضافه کرد: کار انجام تملک ها با اعتباراتی که دولت از محل تبصره 12 گذاشت تملک ها پایان یافت و مسیر باز شد و در ادامه، بحث زیباسازی و بدنه سازی مسیر را نیز شهرداری انجام خواهد داد.

شهردار شیراز گفت: در همین مسیر اجرای یک مجموعه فرهنگی را نیز در دستور کار داریم که طرح آن آماده شده و به زودی عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.

پاک فطرت افزود: به منظور ایجاد تسهیل در روند آمد و شد در محدوده حرم مطهر شاهچراغ (ع) کار بازگشایی مسیر خیابان هجرت را نیز آغاز کرده ایم که اجرای آن هزینه سنگین را به همراه خواهد داشت اما با توجه به ضرورت اجرا، این کار را انجام خواهیم داد.

شهردار شیراز افزود: اعتقاد ما این است که هرچه اعتبار صرف توسعه حرم مطهر شاهچراغ (ع) کنیم برکت کار بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه شیراز باید از حرم مطهر آغاز شود نه محور شمال غرب، چرا که آنها توسعه ای برای شیراز به همراه نخواهند داشت.

شهردار شیراز گفت: دربحث زیباسازی نیز کارهایی در شهر انجام شده و در حال انجام است و امیدواریم شیراز به الگویی برای شهرهای اسلامی دیگر تبدیل شود.