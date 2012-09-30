همایش ملی بررسی تحولات اخیر سوریه در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی بررسی تحولات اخیر سوریه( اهداف و چشم انداز فرارو ) فردا دوشنبه دهم مهر ماه در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار خواهد شد.
در این نشست که با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه برگزار خواهد شد، در خصوص موضوع تحولات سوریه از زوایای مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفته و چشم اندازی از روند تحولات و رویداهای این کشور ارائه خواهد شد.
در این همایش تخصصی موضوعاتی همچون نقش اخوان المسلمین در تحولات اخیر سوریه، روسیه و بحران سوریه ، نگاه ترکیه به تحولات سوریه، سیاست امریکا در برابر تحولات سوریه، رژیم صهیونیستی، بیداری اسلامی و تحولات سوریه ، راهبرد محور مقاومت در سوریه و ابتکارات سیاسی و نقش عربستان و قطر در بحران جاری سوریه به صورت سخنرانی ارائه می شود.
این نشست که فردا از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 12 به اتمام خواهد رسید در دو جلسه توسط اساتید مدعو و با حضور علاقمندان ، دانشجویان و پژوهشگران مرتبط با این حوزه تخصصی برگزار خواهد شد.
علاقمندان به این مباحث نیز می توانند ضمن هماهنگی قبلی با شماره تلفن 22608050 به آدرس این موسسه واقع در الهیه، خیابان شهید فیاضی( فرشته) پلاک 15 مراجعه نمایند.
جهت اطلاع بیشتر جدول برنامه های این نشست تقدیم می گردد:
|
موضوع
|
سخنران
|
ساعت
|
تلاوت آیاتی از قرآن مجید
|
ـــــ
|
05/9- 9
|
گزارش شکل گیری همایش
|
دکتر حسین احمدی دبیر همایش
|
15/9-05/9
|
|
جلسه اول
|
15/10-15/9
|
رئیس جلسه
|
دکتر موسی حقانی
|
|
نقش اخوان المسلمین در تحولات اخیر سوریه
|
آقای حسین رویوران
|
35/9-15/9
|
روسیه و بحران سوریه
|
دکتر جهانگیر کرمی
|
55/9-35/9
|
نگاه ترکیه به تحولات سوریه
|
دکتر حسن لاسجردی
|
15/10-55/9
|
پذیرایی
|
|
30/10-15/10
|
|
جلسه دوم
|
12-30/10
|
رئیس جلسه
|
دکتر علیرضا بیگدلی
|
|
سیاست امریکا در برابر تحولات سوریه
|
دکتر محمد فرهاد کلینی
|
50/10-30/10
|
رژیم صهیونیستی، بیداری اسلامی و تحولات سوریه
|
آقای هادی محمدی
|
10/11-50/10
|
راهبرد محور مقاومت در سوریه و ابتکارات سیاسی
|
دکتر حسین امیر عبداللهیان
|
30/11-10/11
|
|
آقای سیدحسین نیکنام
|
50/11-30/11
|
جمع بندی
|
|
12-50/11
|
پرسش و پاسخ
|
|
12
|
نماز و ناهار
|
|
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