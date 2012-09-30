همایش ملی بررسی تحولات اخیر سوریه در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ملی بررسی تحولات اخیر سوریه( اهداف و چشم انداز فرارو ) فردا دوشنبه دهم مهر ماه در موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار خواهد شد.

در این نشست که با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه برگزار خواهد شد، در خصوص موضوع تحولات سوریه از زوایای مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفته و چشم اندازی از روند تحولات و رویداهای این کشور ارائه خواهد شد.

در این همایش تخصصی موضوعاتی همچون نقش اخوان المسلمین در تحولات اخیر سوریه، روسیه و بحران سوریه ، نگاه ترکیه به تحولات سوریه، سیاست امریکا در برابر تحولات سوریه، رژیم صهیونیستی، بیداری اسلامی و تحولات سوریه ، راهبرد محور مقاومت در سوریه و ابتکارات سیاسی و نقش عربستان و قطر در بحران جاری سوریه به صورت سخنرانی ارائه می شود.

این نشست که فردا از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 12 به اتمام خواهد رسید در دو جلسه توسط اساتید مدعو و با حضور علاقمندان ، دانشجویان و پژوهشگران مرتبط با این حوزه تخصصی برگزار خواهد شد.

علاقمندان به این مباحث نیز می توانند ضمن هماهنگی قبلی با شماره تلفن 22608050 به آدرس این موسسه واقع در الهیه، خیابان شهید فیاضی( فرشته) پلاک 15 مراجعه نمایند.

جهت اطلاع بیشتر جدول برنامه های این نشست تقدیم می گردد: