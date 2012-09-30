به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین اخبار دریافتی از بورس تهران نشان می دهد اغلب حقوقی های بازار سهام در کنار تداوم عملیات بازار گردانی خود از کسب بازدهی و شناسایی سود در پرتفولیوی خود غافل نمانده اند.



تا پایان روز گذشته در نماد سرمایه گذاری ملی ایران بیش از دو میلیون سهم معادل دو برابر حجم مبنا در 148 نوبت و روی دامنه مثبت نوسان قیمت خرید و فروش شد که بانک تجارت به عنوان اصلی ترین سهامدار حقوقی این شرکت تنها در جمع آوری تعداد 90 سهم این شرکت دخالت داشت.



بانک تجارت از اوایل شهریور ماه تا به امروز نقش عمده ای در بازار گردانی و جمع آوری سهام "ونیکی" ایفا کرده به طوری که تاکنون بیش از 9 میلیون و یکصد هزار سهم "ونیکی "را به تدریج جمع آوری نموده است.



درنماد نیرو کلر اما برخلاف هفته های گذشته بانک سامان از خریدهای پله ای در این سهم منصرف شد و در واگذاری 10 هزار سهم از 32 هزار سهم معامله شده در این نماد شرکت کرد.



بانک سامان در نماد "شکلر" که دارای مالکیت بالای یک درصدی است، از پنجم شهریور تا پنجم مهر ماه امسال تعداد 56 هزارو 225 سهم از این شرکت را از قیمت 799 تومان تا حدود 886 تومان جمع آوری کرده و از دیروز با واگذاری 17 درصد از این حجم در قیمت 915 تومان ،موفق به کسب بازدهی 14.6 درصدی پس از گذشت 25 روز معاملاتی شده است.



در گروه دارویی ها سرمایه گذاری اعتلاء البرز تنها حامی سبحان دارو در روزهای سخت بی اقبالی سهامداران به این نماد است. سرمایه گذاری اعتلاء البرز که در اواخر شهریور ماه با افزودن بلوک دو میلیون و 600 سهمی سبحان دارو به ترکیب سهامداری خود بطور مستقیم مالک 3.82 درصدی این سهم شد در روز گذشته تنها تعداد 295 سهم از هشت هزار و 750 سهم معامله شده در این نماد را جمع آوری کرده است.



این در حالی است که سبحان دارو پس از تجربه یک رشد پیوسته در طول 10 روز معاملاتی و البته در تعداد معاملات محدود، بازده مثبت 20 درصدی را به نوسان گیران اندک در این نماد تقدیم کرده است.



در پارس سوییچ اما سرمایه گذاری صنعت و معدن که اکنون با پایان سال مالی خود مواجه است، به طور مستقیم و غیرمستقیم برای کسب بازده در پرتفولیوی 333 میلیارد و 193 میلیون تومانی خود که اکنون با تبخیر 26 میلیارد تومان به ارزش بازار شرکت های بورسی حاضر در آن مواجه است، به تکاپو افتاده است به طوری‌که از یک سو تعداد یک میلیون سهم "پسوییچ "را روی پایین ترین دامنه مثبت قیمت سهام جمع آوری می کند اما از آن طرف؛ از کد شرکت تابعه خود یعنی شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه نزدیک به یک میلیون و نیم از این سهم را به سمت با لاترین دامنه مثبت قیمتی واگذار می کند.



در نماد پارس سوییچ روز گذشته بیش از دو میلیون و 931 سهم خرید و فروش شده که "وصنعت " و شرکت تابعه آن بیش از 50 درصد آنرا برعهده داشته اند. در میان تکاپوی معامله گران بازار سهام سرمایه گذاری بوعلی به عنوان یکی از کم کارترین حقوقی ها تنها به واگذاری 214 هزار سهمی خوراک دام پارس برای شناسایی نوسان 12 درصدی در یک بازه 10 روزه و بازدهی نزدیک به 40 درصدی پس از گذشت 22 جلسه معاملاتی روی آورده است.



روز گذشته بیش از 365 هزار سهم در نماد خوراک دام پارس معامله شد که سرمایه گذاری بوعلی 58 درصد از این میزان را عرضه کرده است. در ایران یاسا تایرورابر نیز سرمایه گذاری پارسیان وابسته به بانک پارسیان اقدام به عرضه 50 هزار سهم و کمی بالاتر از حجم مبنا برای متعادل کردن روند معاملات این سهم نموده اما همچنان اعتقاد به رشد این سهم ،تقاضا در این نماد را رو به فزونی برده است.



سرمایه گذاری تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز همسو با سایر خریداران،متقاضی 21 هزار و 270 سهم سرمایه گذاری پردیس بود. از 22 مرداد ماه تا به امروز سرمایه گذاری تدبیر بیش از یک میلیون سهم "پردیس" را به تدریج جمع آوری کرده است.



در عین حال سرمایه گذاری تدبیر در نماد سرمایه گذاری گروه توسعه ملی فروشنده 500 هزار سهمی بود. در کنار این شرکت دیروز شرکت خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری برای کسب بازده همچنان به عرضه های پله ای خود که از اواخر مرداد ماه شروع شده ادامه می دهد.



این شرکت با عرضه 60 هزار سهمی در کنار سرمایه گذاری تدبیر بطور مشترک به اندازه حجم مبنا در "وبانک"عرضه کننده سهام بودند. از سویی دیگر شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران که شرکت سرمایه گذاری فیروزه اصلی ترین سهامدار حقوقی آن محسوب می شود طی دو هفته اخیر تا کنون بیشترین نقش را در عرضه بخشی از صف خرید های پایدار در نماد سرمایه گذاری ساختمان ایران داشته است.



"وصنا" از 28 شهریور تا به امروز تعداد هفت میلیون سهم را در نماد "وساخت" و اغلب روی دامنه نوسان مثبت قیمتی عرضه کرده است. در گروه معدنی ها دو شرکت سرمایه گذاری سپه و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت اصلی ترین عرضه کنندگان سهام برای متعادل کردن روند معاملات هستند. در نماد چادرملو سرمایه گذاری سپه بیش از 296 هزار سهم وسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت تعداد یک میلیون سهم را واگذار کرده اند.



در گل گهر اما این دو شرکت سرمایه گذاری به ترتیب سه میلیون و یک میلیون سهم را واگذار کرده اند.در این میان سرمایه گذاری صندوق باتزنشستگی نفت تعداد 5 میلیون سهم از توسعه معادن و فلزات را روی دامنه نوسان مثبت قیمتی به فروش رساند.



در عین حال سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات عرضه کننده حجم اندکی از سهام در نماد تامین اولیه فولاد صبا نور و فولاد خراسان است. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید وابسته به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نیز 4 میلیون و 900 هزار سهم سرمایه گذاری سپه را به خریدران عرضه کرده است.



در گروه خودوریی ها سرمایه گذاری سمند اصلی ترین فروشنده سهام در نماد ایران خودرو است. این شرکت در کنار تکاپو برای کسب بازده در نماد "بکام"، دیروز تعداد 20 میلیون سهم از ایران خودرو را به خریداران پر تعداد سهام این شرکت عرضه کرد.



موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر حقوقی دیگری است که در گروه پتروشیمی ها خرید 300 هزار سهمی گسترش نفت و گاز پارسیان و 9 میلیون سهمی سرمایه گذاری غدیر را در برنامه خود محقق کرده است.

در این گروه شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن عرضه کننده یک میلیون سهمی پتروشیمی شازند بوده است.



تلاش حقوقی ها برای متعادل کردن روند معاملات و حفظ نقدشوندگی سهام در حالی ادامه دارد که اغلب سهامداران عمده حقیقی به تحصیل سهام شرکت های کوچک و بر خوردار از نقد شوندگی پایین اقبال دارند.