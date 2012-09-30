گونتر گراس بار دیگر به جنگ اسراییل رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ‌ها آرتص، گراس با سرودن یک شعر جدید که دیروز منتشر شد، از «مردخای وانونو» جاسوس هسته‌ای اسراییل تجلیل کرد.

او قصد دارد این شعر را در قالب یک کتاب که به نام «آین تاگزفلیگن» به معنی «حشره‌های یک روزه» منتشر می‌شود، به زودی به بازار بفرستد.

به نوشته پرس تی وی، در این شعر گراس از «مردخای وانونو» تکنسین هسته‌ای اسراییلی که با افشای فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی به جرم خیانت و افشای اسرار نظامی به 18 سال زندان محکوم شد، تجلیل می‌کند و او را قهرمان می‌خواند.

«وانونو» در سال 1986 در مصاحبه با ساندی‌تایمز اطلاعات و تصاویری محرمانه از این نیروگاه و کلاهک‌های اتمی اسراییل را در اختیار این نشریه انگلیسی قرار داده بود و سرانجام با ترفندهایی از خاک انگلیس خارج و ربوده شد.

او در سال 2004 پس از اتمام زندان و آزادی نیز امکان گفتگو با رسانه‌ها را به دست نیاورد و نمی‌تواند خاک اسراییل را ترک کند.

آوریل امسال نیز گراس با شعر «آنچه باید گفته شود» خشم دولت اسراییل را برانگیخت و این رژیم را تهدید برای صلح جهانی خواند.

کتاب شعر جدید گراس شامل 87 قطعه شعر است.