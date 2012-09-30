محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط تیمش پیش از بازی با آلومینیوم هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت تیم ما خوب است. به جز رضا حقیقی که آسیب دیدگی جزئی دارد سایر بازیکنان آماده این مسابقه دشوار هستند. ما برای کسب حداکثر امتیاز تلاش می‌کنیم و امیدوارم به نتیجه دلخواه برسیم.

وی درباره موفقیت فجر در سه هفته گذشته تاکید کرد: بازیکان ما با اشتیاق و انگیزه زیاد کار می‌کنند. آنها مغرور نمی‌شوند و اصلا در وادی این مسائل نیستند که با یکی، دو پیروزی تمرکزشان را از دست بدهند.

یاوری ادامه داد: این هفته با تیمی بازی داریم که مربی کار بلدی مثل میثاقیان دارد. او امسال تیم خوبی جمع کرده و کارش را خوب بلد است ولی ما هم دست و پا بسته نیستیم.

سایت باشگاه تراکتورسازی پس از شکست این تیم برابر فجر علیه یاوری مطلبی را منتشر کرد. وی با بیان اینکه چنین چیزی را ندیده است، گفت: من اصلا سایت را نگاه نمی‌کنم که بخواهم در این خصوص حرف بزنم. جعفری مدیر خوبی در تراکتورسازی است و هیچ وقت چنین مطالبی را بیان نمی‌کند!

تیم فوتبال فجر سپاسی در یازدهمین مسابقه خود در لیگ برتر فوتبال، فردا دوشنبه در هرمزگان میهمان تیم فوتبال آلومینیوم است.