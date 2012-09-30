  1. ورزش
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

یاوری در گفتگو با مهر:

بازیکنان فجر مغرور نمی‌شوند/ آسیب دیدگی حقیقی جزئی است

بازیکنان فجر مغرور نمی‌شوند/ آسیب دیدگی حقیقی جزئی است

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز گفت: بازیکنان ما با چند پیروزی مغرور نمی‌شوند و تمرکزشان را از دست نمی‌دهند.

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط تیمش پیش از بازی با آلومینیوم هرمزگان تصریح کرد: خوشبختانه وضعیت تیم ما خوب است. به جز رضا حقیقی که آسیب دیدگی جزئی دارد سایر بازیکنان آماده این مسابقه دشوار هستند. ما برای کسب حداکثر امتیاز تلاش می‌کنیم و امیدوارم به نتیجه دلخواه برسیم.

وی درباره موفقیت فجر در سه هفته گذشته تاکید کرد: بازیکان ما با اشتیاق و انگیزه زیاد کار می‌کنند. آنها مغرور نمی‌شوند و اصلا در وادی این مسائل نیستند که با یکی، دو پیروزی تمرکزشان را از دست بدهند.

یاوری ادامه داد: این هفته با تیمی بازی داریم که مربی کار بلدی مثل میثاقیان دارد. او امسال تیم خوبی جمع کرده و کارش را خوب بلد است ولی ما هم دست و پا بسته نیستیم.

سایت باشگاه تراکتورسازی پس از شکست این تیم برابر فجر علیه یاوری مطلبی را منتشر کرد. وی با بیان اینکه چنین چیزی را ندیده است، گفت: من اصلا سایت را نگاه نمی‌کنم که بخواهم در این خصوص حرف بزنم. جعفری مدیر خوبی در تراکتورسازی است و هیچ وقت چنین مطالبی را بیان نمی‌کند!

تیم فوتبال فجر سپاسی در یازدهمین مسابقه خود در لیگ برتر فوتبال، فردا دوشنبه در هرمزگان میهمان تیم فوتبال آلومینیوم است.

کد مطلب 1708412

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