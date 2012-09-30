ادامه توزیع معرفی نامه ارز تحصیلی/ آماده مذاکره با بانک مرکزی هستیم

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: معاونت بورس وزارت علوم همچنان در حال توزیع معرفی نامه های دریافت ارز تحصیلی است و بانک مرکزی هنوز بخشنامه ای در خصوص قطع توزیع معرفی نامه ها اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه در صورت قطع ارز تحصیلی برای غیربورسیه ها باید یک خروار استدلال پشت وجود داشته باشد، اظهار داشت: هم اکنون نزدیک به 50 هزار دانشجو در دانشگاههای خارج از کشور به تحصیل مشغول هستند که با همین ارز زندگی می کنند.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، 82 درصد این دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی قرار دارند و به دلیل نبود ظرفیت کافی این دانشجویان مجبور به خروج از کشور هستند.

مسلمی ادامه داد: در صورتیکه ارز این دانشجویان را تامین نکنیم بهانه دست افراد سودجو برای سوء استفاده از این دانشجویان داده ایم و دامهای بسیاری برای آنان پهن می شود.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره تازه ترین مذاکرات سازمان امور دانشجویان با بانک مرکزی در خصوص مشخص شدن تکلیف ارز تحصیلی غیربورسیه ها، تصریح کرد: اخیراً مذاکره ای با بانک مرکزی نداشتیم، مقامات بانک مرکزی اگر تمایل داشتند ما برای مذاکره در خدمتشان هستیم و قرار نیست خودمان را به آنان تحمیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه حل مشکلات ارزی دانشجویان غیربورسیه تاکنون بارها و بارها جلسه برگزار و نامه هایی به بانک مرکزی ارسال شده است اما بانک مرکزی پاسخ این نامه ها و مذاکرات را نمی دهد.