اولویتهای ری در نظر گرفته شود/ شهرداری متولی رفع همه مشکلات نیست

مهدی شاملو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات محله دولت آباد شهرری افزود: از بیشترین مشکلات این محله می توان به مشکل ترافیکی اشاره کرد که با توجه به فضای بسته محله دولت آباد و با افزایش جمعیت، تغییرایی باید انجام شود اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: از لحاظ ترافیک، نداشتن پارکینگ طبقاتی و نداشتن مرکز درمانی مناسب نیز در این محله با مشکلاتی روبرو هستیم.

دبیر شورایاری محله دولت آباد با توجه به افزایش جمعیت این محله اظهار داشت: با توجه به اینکه اگر در ناحیه ای آپارتمان سازی شود، باید امکانات نیز از لحاظ آموزشی و هم از لحاظ درمانی بهداشتی افزایش یابد، متأسفانه این کار در محله دولت آباد صورت نگرفته است.

برطرف کردن همه مشکلات بر عهده شهرداری نیست

وی اضافه کرد: برطرف کردن همه مشکلات بر عهده شهرداری نیست و مشکلات در بخش های مختلف بر عهده ادارات مختلف بوده همان طور که بخش درمانی وظیفه وزارت بهداشت و درمان است که در این بخش حتی زمین برای ساخت بیمارستان تحویل داده شده اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

شاملو اظهار داشت: در بحث ترافیکی طرح هایی را به شهرداری ارائه داده ایم و اقداماتی از جمله جابجایی پایانه های اتوبوسرانی برای کمتر شدن ترافیک محله نیز انجام شده است.

وی اضافه کرد: در هر مکانی که یک فعالیت عمرانی صورت می گیرد، قاعدتا محدودیت هایی نیز به دنبال آن وجود دارد که باید مردم این محدودیت ها را تحمل کنند تا بتوانیم به آبادانی برسیم.

شبکه فاضلاب دولت آباد برای جمعیت 20 سال پیش ایجاد شده بود

دبیر شورایاری محله دولت آباد در خصوص شبکه فاضلاب این منطقه افزود: شبکه فاضلاب دولت آباد برای جمعیت 20 سال پیش ایجاد شده بود که هم اکنون با توجه به تعداد افرادی که در این محله ساکن هستند، نیاز به بازنگری در خصوص شبکه فاضلاب قدیم دارد.

وی ادامه داد: مجتمع هایی که به تازگی افتتاح شده در محور شبکه فاضلاب قدیم نبوده اند اما فاضلاب های این مجتمع ها وارد شبکه فاضلاب قدیم می شوند و هنوز شبکه های فاضلاب قدیمی در این قسمت، مورد بازنگری قرار نگرفته است.

شاملو در خصوص موارد فرهنگی این محله نیز گفت: زمانی که محله ای آپارتمان نشین می شود، به دنبال آن باید یک نگاه ویژه فرهنگی و طرح هایی بر آنجا حاکم باشد که این طرح ها هزینه های اقتصادی نیز دارد.

باید مسائل مالی تأمین شود تا بتوان فعالیت های فرهنگی خوبی را انجام داد

وی اضافه کرد: باید مسائل مالی تأمین شود تا بتوان فعالیت های فرهنگی خوبی را انجام داد و به طور مثال در بحث آپارتمان نشینی فرهنگسازی کرده و زمینه را برای داشتن یک محله خوب فراهم کنیم.

دبیر شورایاری محله دولت آباد با اشاره به درخواست های شورایاری به مسئولان اظهار داشت: مسئولان باید اولویتهای مردم را در نظر بگیرند و با توجه به آنها، نیازهایشان را روز به روز تأمین کنند تا تغییرات روز به روز در سطح جامعه صورت گیرد.

وی تأکید کرد: نیازی که امروز برای خانواده ها در محله وجود دارد ممکن است فردا تغییر کند و ما انتظار داریم که مسئولان هر زمانی و هر اقدامی را با توجه به نیاز به روز محلات و شهروندان تأمین کنند.

شاملو یادآور شد: نیاز و انتظارمان این است که مسئولان ارتباطاتشان را با مردم بیشتر کرده و به نمایندگی محلات با عنوان شورایاری بیشتر اعتماد کرده و ارتباطات خود را با آنها بیشترکنند.

دبیر شورایاری محله دولت آباد در پایان در خصوص متروی دولت آباد گفت: امور اجرایی متروی دولت آباد تا اواخر سال آینده ادامه دارد و زمانی که مترو دولت آباد افتتاح شود، قرار است که از متروی دولت آباد یک خط به پشت حرم داشته باشیم که انتقال مردم دولت آباد به شهرری آسان تر صورت گیرد.