۲۲ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۵۵

كارگاه و آموزش شعر در زنجان برپا مي شود

كارگاه و آموزش شعر معاصر ، چهارشنبه ي هر هفته درحوزه ي هنري زنجان برگزار مي شود .

به گزارش گروه فرهنگ وادب  مهر ،  واحد ادبيات حوزه ي هنري زنجان به منظور ساماندهي اطلاعات در رابطه با شعر معاصر وانتقال بهينه ي آن به جوانان علاقه مند اقدام به برگزاري كارگاه وآموزش شعر معاصر كرده است .

علاقه مندان براي شركت دراين جلسات مي توانند چهارشنبه ها به حوزه ي هنري زنجان واقع در خيابان طالقاني كوچه اسحاق ميرزا مراجعه كنند .

کد مطلب 170842

