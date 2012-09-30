اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی شامگاه جمعه در جمع نمازگزاران مسجد المهدی شهرری افزود: دو ویژگی مهم تقدس و مردمی شدن باعث پیروزی ایران در هشت سال دفاع مقدس شد که باید در جنگ اقتصادی پیش رو نیز این دو ویژگی به کار بیاید.

وی تأکید کرد: الهی شدن در جنگ اقتصادی به این معناست که باید از فساد، حیف و میل و اسراف خود داری کنیم؛ اگر اجازه دهیم مردم در تولید شرکت کنند، همه تحریمها نیز خنثی خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بهره ‌برداری مطلوب از فرهنگ دفاع ‌مقدس برای رفع مشکلات مردم، لازمه ادامه فعالیتهای پس از این دوران بوده و هست.

وی تصریح کرد: اگر قواعد فرهنگ دفاع ‌مقدس را در جهاد اقتصادی به کار بگیریم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و از سوی دیگر با وجود داشتن منابع بزرگ در کشورمان نباید تورم داشته باشیم.

بستر خیزش نسل سوم و چهارم انقلاب مهیا شده است

رضایی ادامه داد: بستر یک خیزش مانند انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس در در چند سال آینده در عرصه علم، فناوری، اقتصاد و شهرسازی به دست نسل سوم و چهارم انقلاب مهیا شده است.

وی بیان داشت: در شرایط سالهای نخست دفاع مقدس با دو مشکل اشغال دشمن خارجی و دستهای پنهانی که به ما اجازه دفاع کردن نمی دادند، مواجه بودیم؛ مدیریت سیاسی و نظامی بعد از بنی صدر که تغییر کرد، در اولین قدم ، حصر آبادان را شکسته و بعد از آن شهرها یکی پس از دیگری آزاد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اولین دستاورد پس از جنگ تحمیلی، اقتدار نظامی کشور اسلامی ایران بود؛ چراکه در این جنگ، نه تنها دشمنان را از خاک خود بیرون کردیم بلکه با تبدیل تهدید به فرصت توانستیم علاوه بر افزایش اقتدار دفاعی خود، نیروهای مسلح نظام را نیز بازسازی کنیم.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان قسم خورده بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: اگر رژیم صهیونیستی یا هر دشمن دیگری به ایران اسلامی حمله کند، دندانهایش را در دهانش خرد می کنیم.

رضایی افزود: بیداری اسلامی نشأت گرفته از دوران دفاع‌ مقدس است و کشورهای بیدار شده از راهی که انتخاب کرده‌ اند برنمی‌ گردند چون روحیه پیدا کرده ‌اند، چیزی که آمریکایی‌ها‌ و صهیونیستها هرگز فکرش را نیز نمی ‌کردند.