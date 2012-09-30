سالیانه 110 هزار تردد در بنادر هرمزگان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفایی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندرعباس تجارت جهانی را بدون حمل و نقل دریایی غیر ممکن دانست و افزود: صنعت دریا در دنیا از بیشترین قوانین و مقررات برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران نیز به 30 کنوانسیون بین المللی دریایی ملحق شده است.

وی در ادامه به تشریح عملکرد بنادر استان هرمزگان پرداخت و اظهار داشت: سالیانه 100 میلیون تن کالا در 71 بندر استان هرمزگان تخلیه و بارگیری می شود و بیش از 110 هزار تردد در بنادر هرمزگان صورت می گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: حدود هشت هزار و 800 شناور ثبتی در هرمزگان وجود دارد و 60 درصد سهم تجارت کشور مربوط به حمل و نقل دریایی است.

صفایی با بیان اینکه 90 درصد حمل و نقل کانتینری کشور در هرمزگان انجام می شود، عنوان کرد: 98 درصد مسافرتهای دریایی کشور نیز در استان هرمزگان انجام می شود و 55 هزار دریانورد در استان هرمزگان زندگی می کنند که با احتساب خانواده هایشان حدود یک چهارم جمعیت هرمزگان را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به وجود دو هزار و 237 کیلومتر مرز دریایی در هرمزگان، بیان داشت: در حال حاضر طرحهای بندری مختلف با اعتبار 14 هزار و 900 میلیارد ریال در هرمزگان توسط سازمان بنادر و دریا نوردی در حال اجراست.