به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه این آئین، روز ملی ایمنی و آتش نشانی را تبریک گفت و اظهار داشت: در مرحله اول طرح همیاران آتش نشان با مشارکت سازمان تاکسیرانی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بندر بوشهر تعداد 140 تاکسی سرویس شهری مجهز به کپسول ایمنی و آتش‌نشانی شدند.

عبدالرسول رمضانی اضافه کرد: ما توانستیم امروز در مرحله دوم تعداد 40 تاکسی شهری را تجهیز کنیم و جمعا تاکنون 180 تاکسی مجهز به کپسول ایمنی و اطفای حریق شده اند.

وی افزود: تلاش ما برای ارائه اینگونه خدمات به منظور فراهم کردن آسایش و امنیت همه شهروندان بوشهری است و تا هفتم مهرماه سال 1392 تلاش خواهیم کرد که تمامی تاکسی‌های شهری تحت پوشش سازمان تجهیز به سیستم خاموش کننده بشوند.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 180 تاکسی مجهز به کپسول ایمنی و اطفای حریق شده اند، افزود: 700 دستگاه تاکسی شهری برای جابجایی شهروندان در شهر بوشهر فعال و خدمات رسانی می کنند.

اعطای کپسول آتش نشانی به 180 تاکسیران بوشهر

اکبر کمان مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر در ادامه مراسم یاد و خاطر شهدای آتش نشان را گرامی داشت و گفت: برای همه جامعه آتش نشانان آرزوی سلامت و موفقیت را از خداوند منان دارم.

وی هدف طرح همیاران آتش نشان را پیشگیری عنوان کرد و ادامه داد: سرعت، دقت و قدرت را از استانداردهای ساختار کاری یک مامور آتش نشان است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوشهر در ادامه افزود: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری برای تجهیز 180 تاکسی شهری در شهر بوشهر به کپسول ایمنی و اطفای حریق ملبغ 200 میلیون ریال هزینه کرده ایم.

این مسئول از طرح تاکسیران همیار آتش‌نشان با هدف تجهیز تاکسی‌های گردشی به کپسول اطفای حریق و آغاز همکاری داوطلبانه تاکسیرانان در امر امدادرسانی، با اعطای کپسول آتش نشانی به 180 تاکسیران در شهر بوشهر خبر داد و در ادامه اظهار داشت: در شهر بوشهر چهار ایستگاه آتش نشانی عملیاتی فعال است.

کمان در پایان با اشاره به برگزاری دوره های همیاران آتش نشان برای سایر اقشار گفت: اجرای این برنامه ها برای عموم جامعه شهروندی می تواند تاثیر مثبتی در کاهش حوادث داشته باشد.

95 نفر مامور آتش نشان به عنوان نیروی عملیاتی در بوشهر مشغول به کار هستند که تعداد چهار نفر از بانوان عهده دار این شغل هستند.