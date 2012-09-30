بانکها عامل اصلی و ریشه ای بیکاری در خوزستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در بررسی عملکرد بانکهای خوزستان در بخش پرداخت تسهیلات بنگاههای زوده بازده اقتصادی و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: در حالیکه براساس قانون بانکها موظف هستند 83 درصد سپرده های استان را در خود استان هزینه کرده و به متقاضیان تسهیلات بدهند، اما عملا در استان خوزستان این اتفاق رخ نداده است.

وی با بیان اینکه بانکها با عملکرد نامطلوب خود منجر به هزینه شدن سپرده های خوزستان در سایر استانها می شوند، افزود: در خوزستان با وجود بالا بودن سپرده مردم در بانکها، اما پرداخت تسهیلات بسیار پایین است.

حجازی تصریح کرد: عامل اصلی و ریشه ای که باعث شده استان خوزستان در زمینه اشتغال عقب بماند و حرکت جدی در آن رخ ندهد، بانکها و عملکرد نامناسب آنها است.

وی خطاب به بانکهای استان با تاکید بر اینکه عملکرد آنها خیانت به مردم خوزستان است، گفت: عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی به متقاضیان در سال 90 نسبت به سال 89 کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس شورای اشتغال استان با مقایسه عملکرد بانکهای خوزستان و سایر استانهای کشور، گفت: به عنوان مثال در حالیکه در شرایط یکسان، پرداخت تسهیلات بنگاههای زودبازده در بانک ملی استان مازندران از 112 درصد فراتر رفته اما دربانک ملی استان خوزستان این رقم تنها 47 درصد بوده است.

حجازی با انتقاد شدید به عملکرد بانکها، گفت: هر استانی که از رقم مصوب فراتر رفته، منابع استانهای دیگری را جذب کرده است که براین اساس منابع جذب نشده استان خوزستان در استانهای دیگر هزینه شده است.

وی تصریح کرد: وضعیت عملکرد بانکها در سال 90 نسبت به سال 89 اکثرا پس روی بوده است.

استاندار خوزستان بر ضرورت توجه بیشتر بانکها و عدم سختگیری در پرداخت تسهیلات بنگاههای زوده بازده تاکید کرد و افزود: در بحث مشاغل خانگی نیز باید روند دادن تسهیلات سرعت بیشتری پیدا کند و تا پایان مهر ماه سال جاری تمام تسهیلات متقاضیان پرداخت شود.